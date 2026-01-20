Bodo/Glimt Manchester City’yi Şampiyonlar Ligi’nde Devirdi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ŞAŞIRTAN SONUÇ

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan verici bir gelişme yaşandı. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, evinde dünya devlerinden Manchester City’yi konuk ederek etkileyici bir performans sergiledi. Maça hızlı bir başlangıç yapan ev sahibi takım, kısa bir süre içinde bulduğu gollerle öne geçti.

BODO İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Bodo/Glimt, maçın 22 ve 24. dakikalarında Kasper Høgh’un golleriyle aniden 2-0’lık üstünlüğü elinde bulundurdu. İlk yarı boyunca oyunun kontrolünü sıkı bir biçimde tutan Norveçli ekip, devreyi de bu avantajla kapattı. İkinci yarıda Manchester City, geri dönüş çabalarında bulunsa da sonuç almakta zorlandı. Hauge’nin 3-0’lık golüyle tribünlerde sevinçler yaşanırken, Manchester City bu gole kısa bir süre sonra Rayan Cherki ile yanıt vererek farkı ikiye indirdi. Mücadelenin geri kalan kısmında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Bodo/Glimt’in 3-1’lik zaferiyle noktalandı.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ ÖNEMLİ EKSİK

Karşılaşmanın 61. dakikasında rakip oyuncuya yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı ile oyun dışında kalan Rodri, kırmızı kart gördü. Deneyimli orta saha, bu durumla birlikte Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk kırmızı kartını elde ederken, Galatasaray ile oynanacak son hafta mücadelesinde ceza almış oldu.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Bodo/Glimt puanını 6’ya çıkararak önemli bir avantaj elde etti, Manchester City ise 13 puanda kaldı. İngiliz ekibi, lig aşamasının son haftasında Galatasaray ile kritik bir karşılaşma oynamaya hazırlanıyor.