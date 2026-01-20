Tunceli’de Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi

TUNCELİ’DE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI

Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda il genelinde “Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması” icra etti.

Tüm uygulama çerçevesinde şehirlerarası otobüs terminalleri, umuma açık mekanlar, boş binalar ve sabit yol ile şok uygulama noktalarında denetimlerin gerçekleştirilmesi sağlandı.

Yapılan kontrollerde toplamda 66 araç ve 273 şahıs incelendi. Denetimlerin sonuçlarına göre düzensiz ya da kayıtsız göçmene rastlamanın olmadığı ve uygulamanın sorun yaşanmadan sona erdiği bildirildi.