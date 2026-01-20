Malatya’da Kar Yağışı Kırsal Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya’da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Kent genelinde devam eden kar yağışı, özellikle kırsal bölgelerdeki yaşamı olumsuz etkiliyor. Bazı alanlarda kar kalınlığının 1 metreye yaklaşması dikkat çekiyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımın kesintisiz devam etmesi amacıyla yol açma ve tuzlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Malatya-Darende-Gürün-Mazıkıran karayolunda, yoğun tipi nedeniyle ulaşımın kontrollü bir şekilde sağlandığı belirtiliyor.

Kar yağışının, önümüzdeki günlerde de etkili olmasının öngörülmesi nedeniyle yetkililer sürücülere dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulunuyor.