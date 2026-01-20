Bodo/Glimt Manchester City’yi Şampiyonlar Ligi’nde Kızdırdı

bodo-glimt-manchester-city-yi-sampiyonlar-ligi-nde-kizdirdi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ŞAŞIRTAN SONUÇ

Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverler, beklenmedik bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Norveç ekibi Bodo/Glimt, ev sahibi olduğu maçta dünya futbolunun devi Manchester City karşısında etkileyici bir performans sergiledi. Maça hızlı başlayan Bodo/Glimt, kısa sürede yakaladığı gollerle öne geçti.

BODO İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Bodo/Glimt, maçın 22. ve 24. dakikalarında Kasper Høgh’un golleriyle skoru 2-0’a getirdi. İlk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran Norveç temsilcisi, soyunma odasına bu skorla gitti. İkinci yarıda Manchester City, skor dezavantajını kapatmaya çalıştı ancak bu çabalar sonuç vermedi. Hauge’nin kaydettiği golle durum 3-0 olurken, tribünlerde büyük bir sevinç yaşandı. Manchester City, bu gole Rayan Cherki ile karşılık vererek farkı ikiye indirdi. Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı ve karşılaşma Bodo/Glimt’in 3-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ ÖNEMLİ EKSİK

Karşılaşmanın 61. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı gören Rodri, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü ve Galatasaray ile oynanacak son hafta maçı için cezalı duruma düştü.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Bodo/Glimt, puanını 6’ya çıkarırken, Manchester City 13 puanda kaldı. İngiliz temsilcisi, grup aşamasının son haftasında Galatasaray ile kritik bir karşılaşma oynayacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

