Bodrum’a Dev Kruvaziyer Geliyor: Bin 812 Yolcu Ağırlıyor

BODRUM, DEV KRUVAZİYERİ AĞIRLADI

Muğla’nın turizm merkezi Bodrum, sabah saatlerinde dev bir kruvaziyer ile buluştu. Kıbrıs’ın Limassol Limanı’ndan kalkış yapan Malta bayraklı Marella Discovery, günün ilk ışıklarıyla Bodrum’a demir attı.

DEV GEMİDEN TURİZM FAALİYETLERİNE YOĞUNLUK

264 metre uzunluğundaki gemi, limandaki hareketliliği artırarak hem yolcu hem de turizm aktiviteleri açısından ilgi çekti. Kruvaziyerde yaklaşık bin 812 yolcu taşıyan gemideki personel sayısı ise 732 olarak kaydedildi.

YOLCULAR TARİHİ GÜZERGAHTA

Kruvaziyerin yolcuları, Bodrum’un tarihi ve turistik bölgelerini ziyaret etmek üzere limandan ayrılırken, bu durum kent merkezinde yoğun bir kalabalık oluşturdu.

YUNANİSTAN’A YOL ALACAK

Marella Discovery, Bodrum’da kısa bir mola verdikten sonra akşam saatlerinde hareket edeceği bildirildi. Dev kruvaziyerin bir sonraki durağının Yunanistan’ın Thira Limanı olacağı belirtiliyor.

