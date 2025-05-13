Bodrum’da 45 Ton Atık Temizlendi

DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ YAPILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı öncülüğünde Gündoğan Mahallesi’nin Küçükbük Koyu’nda deniz dibi temizleme çalışması gerçekleştirildi. Bu süreçte, deniz güvenliğini tehdit eden yasa dışı tonozlama düzenekleri, eski kamyon lastikleri, plastik ve metal variller ile korozyona uğramış diğer atık malzemeler özenle temizleniyor.

TOPLAMDA 45 TON ATIK TEMİZLENDİ

Yapılan temizlik çalışmaları çerçevesinde, deniz dibinden çıkarılan toplamda 45 ton atık, vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek bertaraf edilmek üzere alandan uzaklaştırılıyor. Bu tür temizlik çalışmaları, denizlerin korunması açısından büyük bir önem taşıyor.