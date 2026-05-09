Bodrum’da Hafriyat Kamyonu Deniz Kıyısında Askıda Kaldı

BODRUM’DA KAMYON DENİZE DÜŞTÜ

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Dirmil Mahallesi’nde, Şendoğan Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, C.Y. yönetimindeki 06 EV 6391 plakalı hafriyat kamyonu, rampayı yukarı çıkmaya çalışırken geri kaymaya başladı. Henüz neyin neden olduğu belirlenemeyen bu durum, büyük bir panik yarattı.

Kamyonun arka kısmı denizde askıda kalırken, olayın duyulmasının ardından bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada, kamyonun sürücüsü C.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan S.U., hafif yaralanarak tedavi altına alındı.

KAMYONUN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kazanın anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonun rampayı çıkmaya çalışırken geri kayışının ve arka kısmının denize düşüşü ile çekici kısmının askıda kalma anları net bir şekilde yer aldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

