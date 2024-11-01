Bodrum FK, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

BODRUM FK’NIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Bodrum FK, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında pazar günü saat 16.00’da Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde devam eden hazırlıklar sonunda yeşil-beyazlı takım, evinde galibiyet almak için mücadele verecek. Süper Lig’de ilk kez yer alan Bodrum FK, şimdiye kadar oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla 13. sırada bulunuyor.

VOLKAN DEMİREL’DEN AÇIKLAMALAR

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, oyuncularla iki toplantı yaptığını ve taktiksel anlayışları hakkında bilgilendirme gerçekleştirdiğini belirtti. “Takımlarla alakalı, rakibimiz Alanyaspor ile alakalı fikirlerimiz var. Şu an daha çok kendi takımımla ilgili ne yapabiliriz, neyi daha iyi sahaya yansıtabiliriz bu kadar kısa zamanda, neyi anlatabiliriz onun planlarını yapıyorum,” diye konuşan Demirel, kazanmak adına ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Demirel, takımın enerjisinden bahsederek, “Futbolcu arkadaşlarımın gayretini biliyordum, saha dışından çok enerjisi olan bir takım olduğunu biliyordum,” ifadelerini kullandı. “Eğer ki gelirsem, buranın çocuğu olarak o aidiyeti hissederek yaşayacak bir hocayım” diyen Demirel, oyuncularıyla sık sık iletişim kurmaya çalıştığını vurguladı.

MAÇ GÜNÜ HEYECANI

Demirel, “Zamanla beraber bunu daha da yukarıya çıkaracağız. Temeli atılmış bir takım var, biz bu katları o sağlam temelle beraber yukarı taşımaya çalışacağız,” diyerek takımın geleceğine dair olumlu düşüncelerini paylaştı. Stat atmosferinden de bahseden Demirel, Bodrumlu futbolseverleri stada davet ederek, “Hep beraber yensek de yenilsek de futbol 3 ihtimalli bir oyun, biri gerçekleşecek ama yenersek çok mutlu olacağız. Biz maç maç bakacağız, hedefimiz önümüzdeki maçı kazanmak,” şeklinde konuştu.