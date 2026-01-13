Bodrum FK’da Başkanlık Görevine Taner Ankara Atandı

Bodrum FK’DA YENİ BAŞKAN TANER ANKARA OLDU
Bodrum Futbol Kulübü’nde başkanlık koltuğuna Taner Ankara atandı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Bodrum Futbol Kulübümüzün yeni başkanı Taner Ankara’ya görevinde başarılar diler, bu önemli görevin camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.” şeklinde ifadeler yer aldı.
30 ARALIK’TA AYRILIK KARARI
Bodrum FK’da önceki başkan Aşkın Demir, 30 Aralık 2025 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.