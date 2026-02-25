Boğaziçi Üniversitesine 8 Milyar Lira Yatırım Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde duyurduğu yeni projeler, kapsamı ve detayları ile netleşti. Realize edilen yurt açılışları ile kamuoyuna sunulan yatırım projeleri, üniversitenin barınma kapasitelerinden araştırma altyapısına, akademik gelişiminden fiziksel dönüşümüne kadar birçok alanı kapsadığı belirtildi. Açıklanan toplam yatırım bütçesi ise 8 milyar lirayı aşarken, Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni bir dönemi başlatacak projelerin zamanlaması ve uygulama aşamaları kesinlik kazandı.

YENİ YURT YATIRIMLARI

Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) önderliğinde inşa edilen 210 kişilik Erkek Öğrenci Yurdu ve Valilik desteğiyle Kuzey Kampüs’te hayata geçirilen 706 kişilik Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilere hizmet vermeye başladı. Daha önce depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen üç yurt binası güvenlik gerekçesiyle yıkılmıştı. Geçen yıl KYK’dan üniversiteye devredilen 450 kişilik Anadolu Hisarı Kampüsü Kız Öğrenci Yurdu ile birlikte değerlendirildiğinde, bu yeni yatırımlar üniversitenin barınma altyapısında tarihi bir değişimi ifade ediyor. Ayrıca, BUVAKIF liderliğinde yapımı süren 250 kişilik yeni kız öğrenci yurdun da barınma altyapısını daha da güçlendirmesi bekleniyor. Gelecek yıl açılması planlanan bu yatırımla birlikte üniversitenin toplam yatak kapasitesi, tarihinin en yüksek seviyesine ulaşacak. Kapasite artışı, depreme dayanıklı ve modern standartlara uygun yapılarda gerçekleştiriliyor.

MODERN KÜTÜPHANE VE LABORATUVAR KOMPLEKSİ

Geçen yıl yıkılan eski kütüphane binasının yerine yaklaşık 2 milyar liralık bütçeyle yeniden inşa edilecek yeni yapı, 3 bin kullanıcı kapasitesine ve 1.5 milyon kitap kapasitesine sahip olacak. Konferans salonları ile çağdaş çalışma alanlarının yer alacağı bu modern araştırma ve öğrenme merkezi mimari proje aşamasında ve inşaat çalışmalarının en kısa sürede başlaması hedefleniyor. Ayrıca, yaklaşık 3 milyar lira yatırım yapılacak yeni laboratuvar kompleksi sayesinde akademik üretim kapasitesi artırılacak, araştırma altyapısı güçlendirilecek ve Boğaziçi Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi vizyonuna önemli katkılar sağlanacak. Yatırımın planlama süreci 2027’de başlayacak.

MODERN KONFERANS SALONU İLE YATIRIMLAR GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekleriyle üniversiteye kazandırılacak 1000 kişilik modern konferans salonu, uluslararası kongre ve sempozyumlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede tasarlanmaktadır. İleri teknik altyapı ve çok amaçlı kullanım imkanları ile donatılacak olan bu salon, akademik ve kültürel etkinliklerin kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Toplam 8 milyar lirayı aşan tüm bu yatırımlar, üniversitenin eğitim, araştırma ve öğrenci yaşamı altyapısını bütünlüklü bir şekilde güçlendirerek, kurumu geleceğe daha sağlam ve sürdürülebilir adımlarla taşıyacak.