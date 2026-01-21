Boğaziçi Yüzme Yarışında Kaybolan Yüzücünün Cesedi Bulundu

Rus Yüzücü İstanbul Boğazı’nda Kaybolmuştu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikov, İstanbul Boğazı’nda kaybolmuştu.

GÜNLERCE ARANDI AMA BULUNAMADI

Kaybolduğu günden bu yana günler süren arama çalışmaları sonuç vermemişti. Bugün, Svechnikov’a ait olduğu iddia edilen bir cesedin İstanbul Boğazı’nda bulunduğu bildirildi.

YÜZÜCÜ KIYAFETLİ CESET

Olayın detaylarına ulaşıldı; iddialara göre, bir seyir gemisi, cesedi Galatasaray Adası ile Bebek sahili arasında gördü ve durumu sahil güvenliğe iletti. Olay yerine giden güvenlik ekipleri, çıkarılan cesedin kaybolan Rus yüzücüye bire bir benzerlik taşıdığını tespit etti. Üzerinde mayo kıyafetleri bulunan ceset, savcı tarafından incelendi ve ardından adli tıp kurumuna gönderildi. İlk bulgulara göre, cesetteki mayonun Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olduğu belirlendi. Yüzücünün ailesi bilgilendirildi; aileden alınan kan örnekleri ile ceset karşılaştırılarak kesin sonuca ulaşılacak. Cesedin adli tıp kurumundaki incelemeleri ise devam ediyor.