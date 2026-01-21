Boğaziçi Yüzme Yarışında Kaybolan Yüzücünün Cesedi Bulundu

bogazici-yuzme-yarisinda-kaybolan-yuzucunun-cesedi-bulundu

Rus Yüzücü İstanbul Boğazı’nda Kaybolmuştu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikov, İstanbul Boğazı’nda kaybolmuştu.

GÜNLERCE ARANDI AMA BULUNAMADI

Kaybolduğu günden bu yana günler süren arama çalışmaları sonuç vermemişti. Bugün, Svechnikov’a ait olduğu iddia edilen bir cesedin İstanbul Boğazı’nda bulunduğu bildirildi.

YÜZÜCÜ KIYAFETLİ CESET

Olayın detaylarına ulaşıldı; iddialara göre, bir seyir gemisi, cesedi Galatasaray Adası ile Bebek sahili arasında gördü ve durumu sahil güvenliğe iletti. Olay yerine giden güvenlik ekipleri, çıkarılan cesedin kaybolan Rus yüzücüye bire bir benzerlik taşıdığını tespit etti. Üzerinde mayo kıyafetleri bulunan ceset, savcı tarafından incelendi ve ardından adli tıp kurumuna gönderildi. İlk bulgulara göre, cesetteki mayonun Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olduğu belirlendi. Yüzücünün ailesi bilgilendirildi; aileden alınan kan örnekleri ile ceset karşılaştırılarak kesin sonuca ulaşılacak. Cesedin adli tıp kurumundaki incelemeleri ise devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

MHP Başkanı Bahçeli Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Nusaybin'de Türk bayrağının indirilmesini kınadı. Olayı “ağır bir provokasyon” olarak nitelendirip, DEM Parti’ye sorumluluk çağrısında bulundu.
Gündem

Mplus Türkiye’nin Yapay Zekâ ile Dönüşüm Vizyonu

Mplus Türkiye, 2025'te yüzde 20 büyüme hedefliyor. Yıl sonunda 21 yeni müşteri kazanarak, 10 binin üzerinde çalışanla yapay zekâ çözümlerinde bölgede öncü olmayı amaçlıyor.
Gündem

Küresel Piyasalarda Altın Fiyatları Tarihi Zirvelere Ulaştı

Küresel piyasalardaki belirsizlikler, Trump’ın Grönland açıklamalarıyla artan gerilim ve ticaret savaşı endişeleri, altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. Yatırımcılar güvenli liman arayışında.
Gündem

Erdoğan: Bayrağımıza Uzanan Kirli Elleri Bulacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında bayrağa saldıranları bulacaklarını ve hesap vereceklerini belirtti, ilgili bakanlıkların soruşturmalara başladığını açıkladı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli Aylıkları ve Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrağa saldıranlara karşı hesap soracaklarını ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.