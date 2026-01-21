Mplus Türkiye’nin Yapay Zekâ ile Dönüşüm Vizyonu

MPLUS TÜRKİYE’DEN YENİ YILDA GÜÇLÜ BÜYÜME HEDEFİ

Mplus Türkiye, yapay zekâyı operasyonlarının merkezine yerleştirerek müşteri deneyiminde yeni bir dönem başlatıyor. Klasik BPO modelinden sıyrılan firma, teknoloji ve danışmanlıkla güçlendirilmiş bir müşteri deneyimi (CX) sunucusuna dönüşürken, 2025 yılını yüzde 20 büyüme, 21 yeni müşteri ve 10 bini aşkın çalışanla kapatmayı planlıyor. 2026 yılında ise yapay zekâ temelli çözümlerle gelirlerini artırmayı, yeni sektörlerde hızla büyümeyi ve MENA bölgesine açılarak bölgesel bir merkez olmayı hedefliyor.

YENİ DÖNEMİN ÖNCÜSÜ

2025 yılına gelindiğinde yapay zekâyı operasyonların ve karar alma süreçlerinin kalbine yerleştiren Mplus Türkiye, geleneksel BPO yaklaşımının ötesine geçerek müşteri deneyiminde devrim yaratmanın öncüsü oldu. Şirket, operasyondan müşteri memnuniyetine kadar her süreci yapay zekâ ile yeniden şekillendirirken, yıl boyunca yüzde 20 büyüme ile dikkat çekti. Bu başarı, Mplus Türkiye’nin hem bugün hem de gelecekte CX teknolojileri alanında bölgesel liderlik vizyonunu gözler önüne seriyor.

STRATEJİK ARAÇ OLARAK YAPAY ZEKA

Mplus Türkiye & MENA CEO’su Banu Hızlı, “Yapay zekâyı çalışanlarımızı güçlendiren stratejik bir araç olarak konumlandırdık” diye belirtti. Hızlı, 2025 yılı sonunda geçen yıla göre çift haneli büyüme kaydettiklerini ve ciro ile işlem hacminde büyümeye devam ettiklerini ifade etti. Hızlı ayrıca, 2025 boyunca 21 yeni müşteri kazanıp 10 binden fazla istihdam yarattıklarını vurguladı. Farklı sektörlerde yeni projelere imza atarak müşteri memnuniyetini artırdıklarını söyleyen Hızlı, “Elâzığ ve Ankara’da yeni operasyon merkezleri açarak coğrafi yaygınlığımızı artırdık” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Mplus Dönüşüm Programı’nın, yapay zekâ destekli CX çözümleri sunma açısından en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çeken Hızlı, “Danışmanlık, teknoloji ve operasyon ekiplerimizi daha entegre, çevik bir yapıya dönüştürdük” diye belirtti. Ayrıca, klasik hizmet sağlayıcı modelinden çıkarak, müşteriler için uzun vadeli değer üreten bir iş ortağı konumuna geçtiklerini ifade etti. Hızlı, bu dönüşüm sürecinde liderlik ve yetkinlik gelişimini ön plana çıkardıklarını ve liderlik odaklı programlar uyguladıklarını ayrıca katılımcıların yüzde 67’sinin kadın liderlerden oluştuğunu vurguladı.

ÇALIŞAN DENEYİMİNE ÖNCELİK

Banu Hızlı, 2025 yılı boyunca yapay zekâ tabanlı çözümler ile operasyonel verimlilikte önemli ilerlemeler sağladıklarını belirtti. Çalışan deneyimini de müşteri deneyimi kadar önemli gördüklerini vurgulayan Hızlı, kadın çalışan oranının ve yönetim kademesindeki kadın temsili ile sektördeki ortalamanın üstüne çıktıklarını belirtti. “Teknolojide Fırsat Eşitliği” programı ile geleceğin CX profesyonellerini yetiştirdiklerini ifade eden Hızlı, çalışan bağlılığında da önemli artışlar kaydettiklerini aktardı.

YENİ SEKTÖRLERE AÇILMA HEDEFİ

2026 yılında yapay zekâ temelli iş modelini daha geniş kapsamda uygulamayı planladıklarını vurgulayan Hızlı, “Yapay zekâ tabanlı çözümlerimizin gelir içindeki payını artırmayı ve bölgesel büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz” dedi. Mplus Türkiye’nin MENA bölgesinde müşterilere yönelik yapay zekâ, teknoloji yetkinlikleri ile birlikte güçlü iş birlikleri kurmayı amaçladıklarını belirten Hızlı, bölgesel ölçekte CX alanında referans bir merkez olma hedefi ile çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.