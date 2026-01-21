Erdoğan: Bayrağımıza Uzanan Kirli Elleri Bulacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında milletvekilleriyle buluşarak önemli açıklamalarda bulundu. “Aziz milletim, milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle saygıyla selamlıyorum.” diyerek başladığı konuşmasında, Türkiye’nin geleceği için atılan adımların önemine vurgu yaptı. Meclis çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini belirten Erdoğan, “Biz buraya hak ve hukukunu savunmamız için gönderilen milletimizin emanetine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.

CHP’nin TAVRI KİMSEYİ KANDIRMAMALI

Cumhurbaşkanı, CHP’nin tutumunu eleştirerek, “CHP jet sosyetesinin ne millet ne devlet ne de emeklilerimizle ilgili bir derdinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.” dedi. Yerel yönetimlerdeki sorunlara da dikkat çeken Erdoğan, “Yolsuzluk, iş bilmezlik ve israf sebebiyle belediyeleri iflasa sürükleyenlerin şov peşinde koştuklarını milletim gayet iyi biliyor.” şeklinde konuştu.

EMEKLİLERİMİZE OLAN TAHAHHÜTLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Emekli maaşlarıyla ilgili yeni düzenlemeler üzerinde de durarak, “Malum en düşük emekli aylığını 20.000 liraya çıkartan kanun teklifimizin Genel Kurul görüşmeleri başladı.” ifadesini kullandı. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilerin maaşında önemli bir artış beklediklerini dile getiren Erdoğan, “Enflasyon düştükçe insanımızın alım gücü daha da artacak.” diye ekledi.

GENÇLER İÇİN YENİ FIRSATLAR SUNULUYOR

Gençler için iki müjde iletilen konuşmasında, burs ve kredi oranlarındaki artışa dikkat çekildi. “2002 yılında üniversite öğrencilerine ödenen burs ve kredi tutarı 45 liraydı.” diyen Erdoğan, bu rakamları yükselttiklerini belirtti. Ayrıca, GÜÇ programı ile nitelikli iş deneyimi kazanacak gençlere 445 milyar liralık bir kaynak tahsis edileceğini açıkladı.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Suriyeli Kürtlerle ilgili görüşlerine de yer veren Erdoğan, “Türkiye olarak en başından itibaren toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği haiz tek bir Suriye Devleti’nin varlığını en güçlü şekilde savunduk.” ifadesini kullandı. Suriye hükümetinin başarılı operasyonlarından dolayı tebriklerini ileten Erdoğan, “Suriye’deki gelişmeleri çok yakından takip ettik ve ediyoruz.” dedi.

ABD İLE İYİ İLİŞKİLER SÜRDÜRÜLÜYOR

Son olarak, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği verimli görüşmeye de değinerek, “DEAŞ’la ortak mücadele dahil Suriye’nin güvenliğine katkı yapacak birçok kritik konuyu kendisiyle istişare ettik.” dedi. Kürt kardeşlerine yapılan tahriklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı ve “Kürt kardeşlerimiz bu tahriklere gelmesinler, sağduyuyu asla bırakmasınlar.” şeklinde konuştu.