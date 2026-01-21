Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli Aylıkları ve Suriye Açıklamaları

cumhurbaskani-erdogan-dan-emekli-ayliklari-ve-suriye-aciklamalari

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanının konuşmasından vurgulanan noktalar şu şekilde:

MECLİS ÇALIŞMALARINA VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Meclis çalışmalarının yoğun bir tempoda sürdüğünü belirterek başladı. “Bizi buraya hak ve hukukunu savunmamız için gönderen aziz milletimizin emanetine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz.” sözleriyle muhalefetin uzlaşmaz tutumlarına rağmen sabırlı bir şekilde hareket ettiklerini ifade etti.

CHP’NİN EMEKLİLERLE İLGİSİ YOK

Erdoğan, CHP’nin emeklilerle ilgili bir kaygısının bulunmadığını belirterek, “Bu gerçeği milletimiz de biliyor,” dedi. İşçilere maaş yerine harçlık verenlerin ve yolsuzlukla belediyeleri zor duruma sokanların şov peşinde koştuklarını, emeklilerin bu durumu bildiğini vurguladı.

EMEKLİ AYLIKLARINA DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi yönündeki teklifin genel kurul görüşmelerine başladığını belirterek, “Teklifin yasalaşacağına inanıyorum,” diye ekledi. 20 bin liranın yürürlüğe girmesiyle birlikte en düşük emekli aylığının yüksek bir oranda artacağını bildirdi. Göreve geldiklerinde bu rakamın yalnızca 66 lira olduğunu hatırlattı.

EMEKLİLERİN SORUNLARINA HASSASİYET

Emeklilerin zorluklarının farkında olduklarını ifade eden Erdoğan, konut arzını artırmaya yönelik projeler geliştirdiklerini belirtti. “Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu,” diyerek bütçe imkanları arttıkça talepleri yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

SURİYE’DEKİ DURUM

Suriye’nin kuzeyinde işgal altında bulunan topraklarla ilgili gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı, SDG adlı yapı ile geçen yıl imzalanan mutabakatı hatırlattı. “SDG silahlarını bırakacak, işgal ettiği yerleri Suriye hükümetine teslim edecekti,” dedi ancak belirtilen takvim içinde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini, müzakerelerin olumsuz sonuçlandığını anlattı.

GÜVENLİK POLİTİKASI VE SİYASİ DURUŞ

Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü her zaman savunduğunu ve ayrılıkçı yapılara müsaade etmeyeceklerini belirten Erdoğan, “Suriye devletinin ve ordusunun her etnik kökenin bir arada yaşadığı tek bağımsız bir Suriye inşa etme mücadelesini destekliyoruz,” ifadelerini kullandı. Şanlı bayrağa yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini de belirten Cumhurbaşkanı, “Silahları bırakmak, meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur,” diye vurguladı.

