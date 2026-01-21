MHP Başkanı Bahçeli Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağının indirilmesi konusunda yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Bu olayı “en ağır provokasyonlardan biri” olarak değerlendiren Bahçeli, sürecin “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik sabotajlar içerdiğini savunarak sorumluların en sert şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

PROVOKASYONLAR ARTIYOR

“Terörsüz Türkiye” ile “Terörsüz Bölge” adımlarının hız kazandığı bu dönemde barış ve huzur ortamının güçlendiğini vurgulayan Bahçeli, bu olumlu gelişmelere karşı husumet içinde olan çevrelerin provokasyonlarının tehlikeli bir şekilde artma eğiliminde olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu durumun, Türkiye’nin ve bölge devletlerinin güvenlik ve istikrar taleplerinden rahatsız olan çeşitli muhalif güçler tarafından desteklendiğini öne sürdü. Anadolu coğrafyasında ve Ortadoğu ile Afrika’da yürütülen hegemonya mücadelesinin terör örgütleri ve bölücü grupların kışkırtılması ile sonuçlandığını belirtti.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI

Nusaybin ilçesinde kapalı sınır kapısını zorlayarak geçmeye çalışan bölücü örgüt yandaşlarının Türk bayrağına yaptıkları saldırıyı tarihi bir provokasyon olarak nitelendiren Bahçeli, bu olayın birinci dereceden sorumlusunun Nusaybin’de reklam yapan parti ve eşbaşkanların olduğunu belirtti. Özellikle DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın bu duruma zemin hazırlayan sözlerinin gerilimi artırdığını ifade etti.

MİLLİ BİRLİK VE BÜTÜNLÜK VURGUSU

Bahçeli, “Bütün Türkiye’yi kucaklayan bir Türkiye partisi olmanın onur ve şerefiyle mi müşerref olacaklar?” diyerek, tartışmaların Türkiye’nin birliğine zarar vermemesi gerektiğini belirtti. Suriye Cumhuriyeti’nin iç istikrarı konusundaki yaklaşımın ırkçı bir anlayışla eleştirilmesinin, ülke içindeki Türk-Kürt ilişkilerine zarar verebileceğini de vurguladı.

TEHDİTLERE KARŞI UYANIKLIK

Sözlerine devam eden Bahçeli, bayrağımıza yapılan saldırıların arkasında bir istihbarat operasyonu olduğuna inandığını ve bu duruma sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti. “Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsali, şehitlerimizin örtüsü, milli birlik ve beraberliğimizin simgesidir” diyerek bayrağa yönelik her türlü tehdidin karşısında durulması gerektiğini ifade etti.

TERÖRİSTLERİ KINIYORUM

Bahçeli, “Ay yıldızlı al bayrağımıza uzanan pis elleri, iğrenç emelleri, ilkel ve ilkesiz terörist sevicileri varlığımın tüm yönleriyle kınıyor ve lanetliyorum” diyerek, PKK ve benzeri grupların milli birliği tehdit ettiğini söyledi. Fırat’ın doğusunun da batısı gibi terörden arındırılması gerektiğini belirten Bahçeli, bu konuda kararlılık gösterileceğini vurguladı.