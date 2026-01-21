Küresel Piyasalarda Altın Fiyatları Tarihi Zirvelere Ulaştı

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI TARİHİ REKOR KIRIYOR

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı, altın fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a dair yaptığı sert açıklamalarla artan ABD-Avrupa gerilimi, olası bir ticaret savaşını yeniden gündeme getirirken yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşıp altına yönelmesine yol açtı. Bu gelişmeler sonucunda altının ons fiyatı, Çarşamba günü 4.800 dolar eşiğini aşarak tarihi bir zirveye ulaştı. Gün içinde spot piyasada ons altın, 4.860 dolar seviyesini görürken bazı işlemlerde 4.886 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.

DÖVİZ PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK GÜÇLÜ YANSIDI

Ons altındaki bu sert yükseliş, yurt içi piyasalara da güçlü bir şekilde yansıdı. Gram altın, sabah saatleri itibarıyla yüzde 1,5-2 değer kazanarak 6.700 TL’nin üzerine çıktı ve 6.787 TL seviyesini test etti. Böylece gram altın da tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmüş oldu. 21 Ocak 2026 itibarıyla altın piyasasında öne çıkan güncel fiyatlar şöyle sıralandı: Gram altın: 6.740 – 6.787 TL, Çeyrek altın: 11.203 TL, Yarım altın: 22.406 TL, Tam altın: 43.611 TL, Cumhuriyet altını: 44.642 TL, Ons altın: 4.840 – 4.886 dolar.

TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ FİYATLARI ETKİLİYOR

Analistlere göre yükselişin ana sebebi, Trump’ın Grönland konusundaki ısrarcı tutumu ve Avrupa’ya yönelik tehditkar gümrük vergisi açıklamaları oldu. Bu durum, NATO içindeki dengelerin sarsılabileceği ve transatlantik ilişkilerde ciddi bir kırılma yaşanabileceği endişesini artırıyor. Piyasa analisti Kyle Rodda, yatırımcıların dolar ve uzun vadeli ABD tahvillerinden çıkarak altına yöneldiğini belirtiyor ve ABD’ye duyulan güvenin zayıfladığına dikkat çekiyor.

DOLARDAKİ DEĞER KAYBI ALTINI DESTEKLİYOR

Altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir diğer faktör ise dolardaki küresel değer kaybı oldu. Dolar, euro ve İsviçre frangı karşısında son haftaların en düşük seviyelerine yaklaşırken, bu durum uluslararası yatırımcılar için dolar bazlı altını daha çekici hale getirdi. Uzmanlar, uzun vadeli ABD tahvillerinde süren satışların ve küresel belirsizliğin, altın talebini güçlü tuttuğunu ifade ediyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLİYOR

Piyasalarda Trump’ın faiz indirimi çağrılarına karşın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 27-28 Ocak toplantısında faizleri sabit tutmasının beklentisi hakim. Getiri sağlamayan bir varlık olan altın, düşük faiz beklentilerinin güçlendiği dönemlerde tarihi olarak daha iyi performans gösteriyor.

DEĞERLİ METALLERDE YENİ GELİŞMELER

Altındaki bu sert yükselişin yanında, diğer değerli metallerde kâr satışları dikkat çekiyor. Spot gümüş, yüzde 1 düşerek 93,5 dolara gerilerken, platin ve paladyumda da sınırlı düşüşler yaşandı.