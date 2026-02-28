Zenit ile Kötü Başlangıç Yapan John Duran

Fenerbahçe’nin transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katıp, kış döneminde yollarını ayırdığı John Duran, yeni takımıyla istenileni veremedi. Sarı-lacivertli ekipte ağır bir başlangıç ile dikkat çeken Duran, birkaç özel neden dolayısıyla sözleşmesi feshedilerek Rus ekibi Zenit’e katıldı.

İLK RESMİ MAÇINDA SIKINTI

Zenit, Kaliningrad ile oynadığı karşılaşmada Kolombiyalı forveti ilk 11’de kadroya dahil etti. 61 dakika sahada kalan Duran, takımı adına gol pozisyonu üretemedi ve sadece 1 şut atabildi. Hem gol yollarında hem de ikili mücadelelerde beklentilerin altında kalan 22 yaşındaki oyuncu, maçta en az topla buluşan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

PERFORMANSI ELEŞTİRİ ALDI

Duran, girdiği 9 ikili mücadelenin yalnızca 2’sinde başarılı olurken, 4 hava topunun 3’ünü kaybetti. Oyun sonrası sergilediği performansla taraftarların eleştirilerine hedef oldu ve sosyal medyadan birçok ağır hakaret aldı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Zenit ile oynadığı bu çetin maça hazırlık sürelerinde de beklenen katkıyı sağlayamayan Duran, rakibiyle yaşadığı tartışmalarla gündeme geldi. Fenerbahçe’de önemli maçlarda kazandırdığı puanlarla akılda kalan Kolombiyalı futbolcu, burada 21 maçta 5 gol ve 3 asistle mücadele etmişti.