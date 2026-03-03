Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı 08:30 — 03 Mart 2026 Paylaş WhatsAppTwitterFacebookLinkedinReddItEmailCopy URLYazdır İçişleri Bakanlığı’ndan AÇIKLAMALARI Bolu Belediyesi’nde “irtikap” soruşturması sebebiyle tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın görevinin sona erdiği bildirildi. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem Uefa’dan Arda Turan’ın Türkiye Talebine Olumsuz Yanıt Shakhtar Donetsk'in Teknik Direktörü Arda Turan'ın Türkiye'de maç oynama isteğine UEFA'dan yanıt verildi. 24 dakika önce yayınlandı! Gündem Kira Artış Oranı Mart Ayında Belirlendi Şubat ayında enflasyon, yıllık bazda yüzde 31,53 olarak kaydedildi ve bu durum kira artış oranlarının güncellenmesine yol açtı. 33 dakika önce yayınlandı! Gündem Emeklilerin Zamı İçin Enflasyon Verileri Kritik Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı, böylece SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam oranları netlik kazandı. Milyonlarca emekli bu gelişmeyi bekliyordu. 34 dakika önce yayınlandı! Gündem İstanbul’daki Kadın Cinayetleri Bolu’da Aydınlatıldı İki kadın cinayeti, İstanbul'da 10 yılın ardından Bolu'da bulunan kemik parçaları ve sigara izmaritleri sayesinde çözüldü. Katillerin kimlikleri belirlendi. 2 saat önce yayınlandı! Gündem İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Acı Fotoğraf Açıklaması İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden çocukların mezarlarının fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak duruma dikkat çekti. 2 saat önce yayınlandı!