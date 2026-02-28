Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Gözaltına Alındı

bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-gozaltina-alindi

RÜŞVET VE YOLSUZLUK İDDİALARI SÜRÜYOR

Bolu, sabah saatlerinde dikkat çeken bir operasyona sahne oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

GÖZALTI KARARI VE İDDİALAR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanju Özcan ve diğer 13 şüphelinin, görevlerini kötüye kullanarak, Nisan 2024 ile Kasım 2024 tarihleri arasında Bolu’da faaliyet gösteren belirli zincir marketlerin yöneticilerini icbar ederek Bolu Belediyesi Anonim Şirketi için haksız kazanç sağlama girişiminde bulunduklarını belirtti. Söz konusu durum “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla soruşturma doğurdu.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınan 13 kişinin adli işlemlerinin başladığı bildirildi. Aralarında “Tanju Özcan, Süleyman Can, Naim Ayhan, Ali Sarıyıldız, Mehmet Ağan, Buse Özkan, Hakan Yılmaz, Ergün Temel, Tahsin Arslan, Sinan Pekcan, Yasin Bargaç, Cahit Görüş ve Hüseyin Ekrem Serin” isimlerinin olduğu belirtilen şahıslerden 9’u, Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 isim için yakalama çalışmaları sürmekte.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gözaltına alındığına dair sosyal medya üzerinden bir duyuruda bulunan Özcan, paylaşımında “Gözaltına alındım” ifadelerine yer verdi.

