Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan İrtikap Suçlamasıyla Tutuklandı

bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-irtikap-suclamasiyla-tutuklandi

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN TUTUKLANDI

İrtikap suçlaması kapsamında gerçekleştirilen soruşturma sonrası, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlama zorlaması üzerine odaklandı. 28 Şubat sabahı Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 13 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Savcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda düzenlenen operasyonda, Tanju Özcan da dahil olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

BOLU’DA GÖZALTILAR

Gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediye Başkanı Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Mali İşler Müdürü Naim Ayhan gibi yetkililer yer aldı. Ayrıca Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, bazı Belediye Meclis Üyeleri ile imar ve itfaiye müdürleri de gözaltına alınmıştı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen ifade işlemleri iki gün sürdü ve gözaltındaki 13 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEPLERİ

Bolu Adliyesi’ndeki savcılık işlemleri tamamlandıktan sonra, Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can hakkında tutuklama talebiyle, diğer 10 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yapılan duruşma sonrasında Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, mahkeme tarafından tutuklandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’ın Boynundaki Kırmızı Leke Sağlık Endişesi Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Onur Madalyası töreninde boynundaki kırmızı lekeyle dikkatleri üzerine çekti; ellerindeki morluklar da daha önce gündeme gelmişti.
Gündem

Güney Sudan’da Silahlı Saldırıda 169 Ölü 50 Yaralı

Güney Sudan'ın Ruweng Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda 169 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Gündem

Göztepe’de Şubat Ayında Skor Üretme Sorunu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, şubat ayında oynadığı dört maçta da gol atamayan bir performans sergiledi. Bu durum takım için zorlu bir dönem oluşturuyor.
Gündem

Lübnan Hükümetinden Hizbullah’a Askeri Faaliyet Yasağı

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılara katılmasını yasadışı bularak, örgütün silahlarını teslim etmesini talep etti ve siyasi bir rol üstlenmesini istedi.
Gündem

Çekmeköy’de Lise Öğrencisi İki Öğretmeni Bıçakladı

Çekmeköy'de bulunan meslek lisesinde bir öğrenci, iki öğretmen ile bir arkadaşını bıçakla yaralayarak büyük endişe yarattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.