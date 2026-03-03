İstanbul’da Denizde İki Cansız Bedene Ulaşıldı

istanbul-da-denizde-iki-cansiz-bedene-ulasildi

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde balık avlamak amacıyla Kazılıçeşme sahiline gelen kişiler, denizde hareketsiz bir kadın görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çevrede bulunanların ifadeleri doğrultusunda, denizde başka bir kişinin daha bulunma ihtimaline karşı sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

SUDAN ÇIKARILAN İKİNCİ CENAZE

Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının sonucunda, sahildeki su alanında ikinci bir cesede daha ulaşıldı.

