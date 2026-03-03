İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Çarpıcı Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonunda gerçekleştirdiği açıklamalarda, İran lideri Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili duygularını paylaştı. Arakçi, “Başsağlığı dileklerimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Belki de bu trajedi için kendimize başsağlığı dilemeliyiz çünkü büyük ve bilge bir lideri kaybettik ancak onun için bu, mutluluğun zirvesiydi. Bir ömür boyu süren mücadele ve çaba, şehitlikle sonuçlandı. Bu eylemin planlayıcılarının kendilerini bekleyen sonuçları henüz tam olarak anlamadıkları anlaşılıyor” dedi.

SAVAŞIN BOYUTLARI

ABD-İsrail ile olası bir savaşa dair değerlendirmeler yapan Arakçi, birçok kez bölgedeki ülkeleri, ABD savaşa müdahil olursa bu çatışmanın yalnızca İran ve ABD arasında kalmayacağı konusunda uyardıklarını vurguladı. Bunun, savaşı bölgeselleştirmek istemeleri nedeniyle değil, ABD’nin askeri üslerinin bölgeye yayılmış olmasından kaynaklandığını belirtti.

TEMASLAR VE TEPKİLER

Arakçi, ABD’nin savaş uçakları, gemileri ve füzeleri ile İran topraklarını hedef aldığını ifade ederek, “ABD ana karasına erişimimiz yok ancak bölgedeki askeri üslerine erişimimiz var ve bizim görüşümüze göre, bu üsler meşru hedefler çünkü hem İran’a saldırmak için kullanılan araçlar hem de bizi işgal eden ülkeye aitler. Bazı üslerin İran’a karşı kullanılmadığı iddia edilse bile, bu üslerin her gün şehirlerimizi, hastanelerimizi ve okullarımızı hedef alan bir ülkeye ait olması, bunların niteliğini değiştirmez. Bir okulda 160’tan fazla masum kız öğrenci hedef alındığında, İran’ın bu saldırı amaçlı askeri altyapıya tepki vermemesi beklenemez” dedi.

DOST ÜLKELER VE DESTEĞİ

Bölgedeki durum hakkında komşu ülkelerle görüştüğünü aktaran Arakçi, İran’ın bu ülkelerle herhangi bir düşmanlık içinde olmadığını belirtti. “Bizim savaşımız bölge ülkeleriyle değil, bu ülkelerin askeri üslerinde konuşlanmış Amerikan güçleriyle” ifadesini kullanan Arakçi, savaşın esasen İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, bölge ülkelerinin İran’a baskı yapmak yerine, ABD’nin bu haksız savaşı sona erdirmesini talep etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

HÜKÜMETLERİN DURUMU

ABD ile müzakere masasında iken ikinci kez saldırıya uğradıklarını belirten Arakçi, “Amerikan aldatma olasılığını bilerek diyaloğa girdik ve amacımız dünya kamuoyuna İran’ın mantıklı ve müzakereci bir devlet olduğunu ve müzakere masasına ihanet edenin Washington olduğunu açıkça göstermekti. Bugün herkesçe açıkça görülüyor ki karşı tarafın niyeti başından beri saldırganlıktı” dedi. Ayrıca, bazı bölge devletlerinin İran’a karşı topraklarının kullanılmayacağına dair güvence verdiğini hatırlatarak, “Kuveytliler üslerinin İran’a karşı kullanılmayacağını söylemişti, peki bugün hedef alınan bu üç savaş uçağı Kuveyt topraklarında ne arıyordu?” sorgulamasında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DE DESTEKLER

Arakçi, Rusya ve Çin gibi ülkelerin İran’ın pozisyonlarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde desteklediklerini vurgularken, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’nun acil bir toplantı yapması için talepte bulunuldu” dedi. Bu konunun Şanghay İşbirliği Örgütü’nde de gündeme getirildiğini belirten Arakçi, burada bir açıklama yapılma ihtimali üzerinde durdu.

HEDEF ALINAN AMERİKAN ASKERLERİ

Son olarak, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Amerikan askerlerinin hedef alındığı bir otel saldırısıyla ilgili de görüş belirten Arakçi, “Amerikan askerlerinin otellere sığınmış olması hedef alınmamaları için bir sebep teşkil etmez” ifadelerini kullandı.