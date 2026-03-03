FIFA Ofsayt Kuralında Yeni Dönem Başlatıyor

FIFA, ofsayt kuralında köklü değişiklikler yapıyor. FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger’in onayladığı yeni ofsayt kuralı, futbol dünyasında tartışma yaratacak gibi görünüyor.

SON SAVUNMAYI TAMAMEN GEÇİNCE OFSAYT SAYILACAK

Yeni düzenleme çerçevesinde, bir futbolcu yalnızca son savunma oyuncusunu tamamen geçtiği takdirde ofsayt durumu söz konusu olacak. Artık vücudun herhangi bir parçası üzerinden karar verilmesi gerekmeyecek.

ARTIK VÜCUDUN HERHANGİ BİR PARÇASINA BAKILMAYACAK

The Times tarafından aktarılan bilgilere göre, yeni kural Kanada Premier Ligi’nde denenecek. Bir oyuncunun ofsayt durumuna düşmesi için, vücudunun tamamının rakip oyuncunun önünde olması şartı aranacak.

KANADA’DA TEST EDİLECEK

Eğer test süreci başarıyla sonuçlanırsa, ofsayt kuralı 2027-28 sezonundan itibaren tüm dünya genelinde kademeli olarak uygulanmaya başlanacak.