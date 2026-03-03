Türkiye, Sırbistan Karşısında 94-86 Galip Geldi

turkiye-sirbistan-karsisinda-94-86-galip-geldi

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan’ı evinde ağırladı. 12 Dev Adam, bu mücadelede 94-86 gibi etkileyici bir skorla galip gelerek, üst üste üçüncü zaferini elde etti. Bu sonuç, Millilerin elemelerde oynadığı dört maçta dört galibiyet alarak liderliğini pekiştirmesini sağladı ve takımın ikinci tura yükselmesini garanti etti. Öte yandan, Sırbistan, elemelerde ikinci kez mağlup oldu.

SONRAKİ RAKİPLER

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2 Temmuz’da Bosna-Hersek ile deplasmanda karşılaşacak. Takımın 5 Temmuz’daki bir sonraki maçı ise İsviçre ile iç sahada olacak.

MAÇIN DETAYLARI

Maçın hakemleri Luis Castillo (İspanya), Paulo Marques (Portekiz) ve Martin Horozov (Bulgaristan) olarak görev yaptı. Türkiye’nin oyuncu katkıları ise şu şekilde sıralandı: Şehmus Hazer 15, Cedi Osman 13, Tarık Biberovic 21, Ercan Osmani 11, Ömer Faruk Yurtseven 17, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir 2, Sertaç Şanlı 7, Onuralp Bitim 8 ve Berk Uğurlu. Sırbistan ise Avramovic 16, Dangubic 6, Dobric 14, Davidovac 12, Mitrovic 9, Miljenovic 10, Markovic 9, Momirov, Ristic 2, Lakic 2, Tanaskovic 6 ve Novak 1 sayıyla maçı tamamladı.

Periyot sonuçları: İlk periyot 28-21, devre 48-44 ve üçüncü periyot 76-63 şeklinde gerçekleşti. Ömer Faruk Yurtseven, 39.02 dakikada beş faulle maçı tamamladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe’ye Kötü Haberler: Nelson Semedo’nun Eşi Kaza Geçirdi

Fenerbahçe'li futbolcu Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucu yaralandı. Alvarenga ve şoförü hastaneye sevk edildi.
Gündem

FIFA Ofsayt Kuralında Yeni Dönem Başlatıyor

Yeni ofsayt kuralı, FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger'in projeleri arasında yer alıyor. Kural, Kanada Premier Ligi'nde denenecek ve sonuçlara göre global ölçekte yaygınlaşacak.
Gündem

İstanbul’da Denizde İki Cansız Bedene Ulaşıldı

İstanbul Zeytinburnu sahilinde denizde bulunan anne ve 8 yaşındaki kızının cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Gündem

İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Çarpıcı Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölge ülkeleriyle çatışmada olmadıklarını vurgulayarak, bu ülkelerin ABD'ye baskı yapması gerektiğini, ayrıca Amerikan üslerinin hedef alınabileceğini ifade etti.
Gündem

Pentagon’dan Uzun Süreli Savaş Sinyali Geldi

ABD, İran'a yönelik askeri operasyonlarını artırarak bölgede varlığını son çeyrek asrın en yüksek seviyesine ulaştırdı. Pentagon, zaferin beklentilerini sarsarak zorlu bir mücadelenin süreceğini bildirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.