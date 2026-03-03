Fenerbahçe’ye Kötü Haberler: Nelson Semedo’nun Eşi Kaza Geçirdi

Fenerbahçe’ye üst üste kötü haberler

Sarı-lacivertli ekibin Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo’nun eşi Marlene Alvarenga, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara yönünde seyir halindeyken bir kaza geçirdi. Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi ve minibüsün şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak yan yattı.

KAZA SONRASI HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza sonrası, sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi. Araçtaki yolcular, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Fenerbahçe camiasını rahatlatarak gelen bilgi, hastaneye sevk edilen Marlene Alvarenga ile sürücüsünün hafif yaralandığını, her iki kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını gösteriyor.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Nelson Semedo’nun eşi Marlene Semedo’nun geçirdiği trafik kazasını üzülerek öğrenmiş bulunuyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerine yer verildi.