Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan İrtikap Suçundan Tutuklandı

İRTİKAP SUÇUNDAN TUTUKLAMA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, irtikap soruşturması çerçevesinde tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerinin görevleri gereği elde ettikleri nüfuzu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlama amacıyla başlattığı soruşturma kapsamında çeşitli operasyona imza attı. Bu kapsamda, Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Şubat sabahı 13 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda yapılan operasyon sonucunda, Tanju Özcan ve 12 kişi gözaltına alındı.

BOLU BELEDİYESİ’NDE GÖZALTILAR

Gözaltına alınan şahıslar arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Ekrem Serin, Buse Özkan ve Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan ve eski Belediye Meclis Üyesi Ergün Temel de yer alıyordu. Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinesinde 2 gün süren ifade işlemleri tamamlandıktan sonra, gözaltındaki 13 kişi sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Bolu Adliyesi’nde yapılan işlemler sonucunda, Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can hakkında tutuklama talebiyle, Bolu Belediyesi yönetiminden ve bağlantılı kurum temsilcilerinden 10 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Yapılan yargılamada, Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilme kararı alındı.