Bolu Belediyesi’nde Başkanvekili Mehmet Tuna Özcan Seçildi

BOLU BELEDİYESİ’NDE GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

Bolu Belediyesi’ne bağlı 13 kişi, 28 Şubat’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘İcbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız’a 4 ay süreyle ev hapsi verildi. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, Tanju Özcan’ı görevinden uzaklaştırdı.

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN SEÇİM YAPILDI

Tanju Özcan’ın tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı için belediye meclisinde yapılan seçimde CHP’nin adayı Mehmet Tuna Özcan olurken, AK Parti adayı Hüseyin Nadi Okur oldu. Oylama, toplamda 3 tur sürdü ve Mehmet Tuna Özcan, 19 oy alarak Bolu Belediye Başkanvekili seçildi. Hüseyin Nadi Okur ise 10 oyda kaldı.

“HIZMETE DEVAM EDECEĞİZ”

Seçimin ardından kısa bir değerlendirme yaparak sonuçları değerlendiren Mehmet Tuna Özcan, “Belediye başkanvekili olarak seçildim. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. Bolu Belediyesi vekili olarak Başkanımız Tanju Özcan’ın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kuvvetli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.