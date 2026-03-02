Bolu Belediyesi’ne Yönelik Operasyonda 13 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

BOLU’DA GÖZALTILARIN ARDINDAN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, 28 Şubat’ta İl Jandarma Komutanlığı ekibi tarafından gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler, arka girişten içeri girdi ve savcılık sorgularına devam ediliyor.

Bolu Belediyesi’ne yönelik olarak başlatılan “irtikap” operasyonu dahilinde gözaltına alınan kişilerin arasında Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı S.C., Mali Hizmetler Müdürü N.A., BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S. ve bazı belediye meclisi üyeleri yer alıyor. Ayrıca eski Zabıta Müdürü H.Y, İtfaiye Müdürü M.A., eski Yazı İşleri Müdürü T.A. ve diğer yetkililer de gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

KAMUOYUNA YANSIMALARI GÜNDEMDE

Başsavcılık tarafından başlatılan bu soruşturma, Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye gelir sağlamak amacıyla zincir marketler ile reklam sözleşmesi yapılmaya çalışıldığı iddiasına dayanıyor. Tanık ifadelerinde, market temsilcilerinin sunulan teklifleri yüksek bulduğu yönünde bilgiler yer alıyor. Tanju Özcan, ifadesinde belediye binasında market sahipleri ile toplantı gerçekleştirdiğini ve burs amaçlı BOLSEV Vakfı’na destek talep ettiğini aktarmış durumda. Ayrıca Vakıf Başkanı A.S., “Ticari reklam anlaşması yaptık.” ifadesini kullanırken, S.C. ise herhangi bir para talebinin olmadığını öne sürdü. İddiaya göre, sözleşmeyi imzalamayan marketler üzerinde denetim ve faaliyet durdurma yaptırımları uygulandı, belediye yetkilileri ise denetimlerin rutin olduğunu belirtti.

CHP’DEN GELEN TEPKİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tanju Özcan’ın gözaltına alınmasına yönelik tepkisini dile getirdi ve “Bir belediye başkanını, ifadeye çağırmak yerine evinden jandarma baskınıyla gözaltına aldırmak tarafsız hukuku değil, düşman ceza hukukunu işletmektir.” diyerek bu durumu eleştirdi. Ayrıca, Özcan’ın öğrencilere burs sağlayan bir vakfa yapılan bağış nedeniyle suçlandığını belirtti. CHP lideri, “Bu hukuksuz uygulamaların, milletin vicdanında yeri yoktur.” ifadeleriyle desteklerini sundu.

ÖZCAN’IN KİMLİĞİ VE PARTİ GEÇMİŞİ

1973 yılında Bolu’da dünyaya gelen Tanju Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor Yöneticiliği gibi görevlerde bulundu. Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır. Daha önce 26 Temmuz 2023’de CHP’den bir yıllık süreyle ihracı kararlaştırılmıştı. Geçici süre dolduktan sonra ise Özcan CHP’ye dönerek, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na değişim çağrısı yapmıştı.