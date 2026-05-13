Bolu Belediyesi Soruşturmasında İddianame Tamamlandı

CHP’li Belediyelerde Rüşvet Yolsuzluk Skandalları Sürüyor

Bolu, rüşvet yolsuzluk skandallarına yönelik operasyonların odak noktalarından biri haline geldi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın tutuklanması, süregelen soruşturmaların bir parçası olarak dikkat çekti.

İDDİANAME MAHKEMEYE İLETİLDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat’ta başlatılan Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde, 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin Başsavcı tarafından onaylanarak Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği bildirildi.

SALDIRI DÜZENLENEN BİRİM

Bu arada İl Jandarma Komutanlığı, sabah saatlerinde Bolu Belediyesi ve bağlı kuruluşu Bolu-Tur A.Ş.’ye yönelik operasyon gerçekleştirerek, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Satın Alma Birimi başta olmak üzere çeşitli birimlerde arama gerçekleştirdi.

28 ŞUBAT GÜNÜ ERKEN SAATLERDE OPERASYON

Bolu Belediyesi’ne 28 Şubat’ta düzenlenen “irtikap” operasyonu sonucu, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, bazı belediye meclisi üyeleri ile eski müdürler gözaltına alındı. Özcan ve Can tutuklanırken, diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖZCAN’IN GÖREVİ SONA ERDİ

Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma çerçevesinde, 4 Nisan’da, Belediye Meclis üyesi Cihan Tutal ile birlikte daha önce serbest bırakılan Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.