Bolu Belediyesine Yönelik Rüşvet Soruşturması Başladı

BOLU’DA RÜŞVET SUÇLAMASIYLA OPERASYON

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘rüşvet’ iddiaları ile başlatılan soruşturma çerçevesinde, jandarma ekipleri kent merkezinde önemli bir işlem gerçekleştirdi. Başkanlığını Mustafa Altundal’ın yürüttüğü Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığı’nda arama yapıldı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Mustafa Altundal ve oda çalışanı Mesut Kalafat, ilgili Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gece saatlerinde nöbetçi mahkemede yargılanan Altundal ve Kalafat, tutuklama kararı ile cezaevine gönderilirken, diğer bir oda çalışanı serbest bırakıldı.