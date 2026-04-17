Bolu Belediyesine Yönelik Rüşvet Soruşturması Başladı

BOLU’DA RÜŞVET SUÇLAMASIYLA OPERASYON

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘rüşvet’ iddiaları ile başlatılan soruşturma çerçevesinde, jandarma ekipleri kent merkezinde önemli bir işlem gerçekleştirdi. Başkanlığını Mustafa Altundal’ın yürüttüğü Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığı’nda arama yapıldı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Mustafa Altundal ve oda çalışanı Mesut Kalafat, ilgili Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gece saatlerinde nöbetçi mahkemede yargılanan Altundal ve Kalafat, tutuklama kararı ile cezaevine gönderilirken, diğer bir oda çalışanı serbest bırakıldı.

Gündem

Sergen Yalçın’ın Transfer Planlarında Juventus Oyuncusu Var

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verirken, teknik direktör Sergen Yalçın, Kosovalı oyuncu Edon Zhegrova'yı listeye ekledi.
Gündem

Volkan Demirel Onyekuru Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Gençlerbirliği'nin antrenörü Volkan Demirel, Galatasaray maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, Henry Onyekuru'nun kadro dışı bırakılma nedenini de aktardı.
Gündem

Gençlerbirliği’nde Henry Onyekuru Gelişmesi Ciddileşiyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'de lider Galatasaray ile karşılaşacak. Ancak, kadro dışı kalan Henry Onyekuru'nun menajerinin antrenmanı izlemeye alınmadığı iddia ediliyor.
Gündem

Lionel Messi Yeni Bir Dönem Başlatıyor: UE Cornella’yı Satın Aldı

Inter Miami'nin ünlü futbolcusu Lionel Messi'nin İspanyol kulübü UE Cornella'yı satın alacağı öne sürüldü.
Gündem

Bernardo Silva Manchester City’den Ayrılacak

Portekizli futbolcu Bernardo Silva, 9 yıl boyunca mücadele ettiği Manchester City'den sezon sonunda ayrılma kararını açıkladı.