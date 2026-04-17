Volkan Demirel Onyekuru Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Henry Onyekuru’nun Galatasaray maçı için kadro dışı bırakılmasına dair çıkan iddiaları değerlendirerek açılarda bulundu. Genç teknik direktör, bu kararın arkasında yatan sebebin, oyuncunun performansı ile ilgili memnuniyetsizlik olduğunu ifade etti.

KADRO DIŞI BIRAKMAK PROFESYONELLİĞE AYKIRI

Demirel, “Profesyonel bir futbolcuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Onyekuru’nun performansından memnun değiliz. İnisiyatif benle alakalı. Oynatırım ya da oynatmam… Farklı şekilde lanse edilmesi, kulübümüze ve takımımıza zarar verir.” dedi. Kendi kararlarının takımın geleceği açısından önem taşıdığını belirtti.

Demirel, Onyekuru’nun sözleşmesinin devam ettiğine vurgu yaparak, “Onyekuru, bizim oyuncumuz. Bir sene daha sözleşmesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ve Başakşehir maçında sahaya sürdüm. O maçta istediğim gibi performans alamadım, sonraki raporlamamda başka bir şey düşündüğümü söyledim ama iş başka yere gitti. İstediğimiz performansa gelirse ben onu başımda taşırım.” açıklamasında bulundu. Bu durumu takım için pozitif bir hale dönüştürmeye çalışacağını belirtti.

Galatasaray maçı için hazırlıkları ile ilgili konuşan Demirel, “Şampiyonluk yarışı benim ilgilendiğim bir konu değil. Benim düşüncem sadece Gençlerbirliği’nin durumu. Galatasaray’a saygı duyuyoruz. Bu ligin lideri. Rakipten bağımsız olarak hazırlanıyoruz. Puanlara ihtiyacımız var.” dedi. Beşinci maçındaki sonuçları değerlendiren genç teknik direktör, “Kocaelispor, Karagümrük ve Kasımpaşa maçları bizim için hedef. Galatasaray maçını kazanırsak bizim için çok ekstra olur.” ifadelerini kullandı.

Demirel, görevine olan bağlılığını dile getirerek, “Elimden geldiği kadar Gençlerbirliği’ni ligde tutmak için elimden geleni yapacağım. Tazminatım yok. Sezon sonuna kadar buradayım.” dedi. Tazminatıyla ilgili iddialara ise, “Benim bilmediğim bir şey yazıyorsa, kendileri uyduruyor! Gençlerbirliği’ni sevdiğim için buraya geldim.” şeklinde yanıt verdi. Sorumluluk alma konusundaki duruşu ise netti; “Bu takımın başına bir şey gelirse, sorumluluk bende!” diyerek sözlerini tamamladı.