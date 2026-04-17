Sergen Yalçın’ın Transfer Planlarında Juventus Oyuncusu Var

Beşiktaş, yaz transfer döneminde yapacağı hamleler için çalışmalarını hızlandırıyor. Bu kapsamda, özellikle kanat mevkisine takviye yapılması ön plana çıkıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın bu pozisyonda transfer edilmesi gereken isimlerden birini belirlediği iddia ediliyor.

HEDEF KOSOVALI ZHEGROVA

Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş’ın gündeminde İtalya’nın ünlü takımlarından Juventus’ta forma giyen Edon Zhegrova var. Yalçın ve futbol A takım genel koordinatörü Serkan Reçber’in, Zhegrova’yı transfer listelerinin en üst sırasına yazdığı belirtiliyor. Ayrıca, başkan Serdal Adalı’nın, Zhegrova’nın transferi için görüşmelere bizzat katılacağı ve bu işi sonuçlandırmak için gerekli şartları zorlayacağı ifade ediliyor.

FIRSAT KAPIDA

Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Zhegrova, kariyerine Lille’de damga vurmuştu. Ancak bu sezon Juventus’ta istediği performansı gösteremedi. Zhegrova, Juventus formasıyla bu sezon çıktığı 21 maçta gol ya da asist katkısı veremedi. İtalyan kulübünün sezon sonunda kadrosunda önemli bir temizlik yapması bekleniyor ve Zhegrova’nın geleceği ile ilgili gelen tekliflerin değerlendirileceği dile getiriliyor. Beşiktaş, elini çabuk tutarak Zhegrova’yı yaz dönemindeki kamp öncesinde daha uygun bir bedelle kadrosuna katma fırsatını yakalayabilir.

