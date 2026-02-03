İzmit Körfezi’nde Flamingo Şenliği Coşkusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen “3. Flamingo Şenliği”, İzmit Körfezi Sulak Alanı’nda düzenlenmiştir. Etkinliğe aileler, çocuklar ve uluslararası öğrencilerle birlikte yaklaşık 300 doğasever katılım göstermiştir.

39 KUŞ TÜRÜ GÖZLEMLENDİ

Şenlik sırasında katılımcılar, vatandaş bilimi yöntemiyle saha gözlemleri yaparak veri toplamıştır. Bu faaliyetler neticesinde 39 farklı kuş türü tespit edilmiştir. Ayrıca, Anadolu’da “allı turna” olarak bilinen flamingoların, bölgede kışlayan sayısının geçen yıla göre arttığı belirlenmiştir.

DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ EKOSİSTEME KATKI SAĞLADI

İzmit Körfezi’nde devam eden dip çamuru temizleme çalışmaları, sulak alan ekosistemine olumlu etkiler sağladığı ve biyoçeşitliliğin artmasına yardım ettiği gözlemlenmiştir.

TEDAVİSİ TAMAMLANAN ÖRDEKLER DOĞAYA SALINDI

Etkinlik süresince oluşturulan Allı Turna Sanat Atölyesi, Flamingo Baskı Atölyesi ve Yaban Yaşam Hastanesi Atölyesi’nde katılımcılara biyoçeşitlilik ve yaban hayatı hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.