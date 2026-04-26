Bolu’da Anne Cinayeti: 2 Aylık Bebek Öldürüldü

İLÇEDE KORKUNÇ CİNAYET

Kitirler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, S.C. isimli bir kadın, iki aylık bebeğini hayatını kaybettirdikten sonra evini terketti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet güçleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede, talihsiz bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Küçük bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

ANNEYİ YAKALAMA OPERASYONU

Olayın sorumlusuna ulaşmak için polis, bölgede kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Yapılan takipler sonucu, S.C. isimli şüpheli, Yeniçağa ilçesinde güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi ve gözaltına alındı.

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma süreci başlatıldığı bildirildi.

Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Öncesi VAR Hakemi Açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki önemli derbide VAR hakemi Ömer Faruk Turtay olacak. Anlaşmalar ve hazırlıklar tamamlandı.
Gündem

İstanbul’da Metro Hattında Geçici Ulaşım Düzenlemesi

İstanbul'un Şişli bölgesindeki M7 metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferlerde değişiklik yapıldı. Yolculara aktarma ve ücretsiz ulaşım imkanı sunuluyor.
Gündem

Hull City Play-Off Hayallerine Veda Etti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Charlton karşısında 2-1 yenilerek play-off hedefini kaybetti ve zor günler yaşadı.
Gündem

Fenerbahçe Lewandowski İçin Görüşmelere Başladı

Robert Lewandowski'nin Barcelona ile yollarını ayırması beklenirken, Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüye ilgi gösterdiği ve transfer için aktif çalışmalar yürüteceği bildirildi.
Gündem

İstanbul’a Formula 1 ile Turizm İvmesi Kazandırılıyor

Türkiye Grand Prix'si, altı yıl sonra tekrar düzenlenerek İstanbul'da turizmi canlandırması hedefleniyor.