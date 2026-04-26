Bolu’da Anne Cinayeti: 2 Aylık Bebek Öldürüldü

İLÇEDE KORKUNÇ CİNAYET

Kitirler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, S.C. isimli bir kadın, iki aylık bebeğini hayatını kaybettirdikten sonra evini terketti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet güçleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede, talihsiz bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Küçük bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

ANNEYİ YAKALAMA OPERASYONU

Olayın sorumlusuna ulaşmak için polis, bölgede kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Yapılan takipler sonucu, S.C. isimli şüpheli, Yeniçağa ilçesinde güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi ve gözaltına alındı.

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma süreci başlatıldığı bildirildi.