İstanbul’a Formula 1 ile Turizm İvmesi Kazandırılıyor

DÜNYA ÇAPINDAKİ SPOR ETKİNLİĞİ TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR

Dünyanın en saygın spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1, altı yıl aradan sonra Türkiye’ye geri dönüyor.

Yarış önümüzdeki sezon başlayacak.

İstanbul’da gerçekleştirilecek bu etkinlik, turizmden perakendeye kadar birçok sektörde hareketlilik bekleniyor.

İSTANBUL’UN EKONOMİSİNE DOLAYSIZ KATKI

Sektör temsilcileri, bu organizasyonun sadece yarış haftasıyla sınırlı kalmayacağını, uzun süreli turizm hareketliliğine ve ülkenin imajına önemli katkılar sağlayacağını öngörüyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin Başkanı olan Firuz Bağlıkaya, uluslararası arenada gerçekleşen sportif ve kültürel etkinliklerin turizm hareketlerine olumlu etkiler sağladığını vurguladı.

Bağlıkaya, “Dünya genelinde milyonlarca insanın canlı olarak takip ettiği Formula 1 yarışları, düzenlendiği şehirlerdeki turizm hareketlerini artırmanın yanında destinasyon imajına da ciddi katkı sağlıyor.” dedi.

Yarışın Türkiye’de en az 5 yıl boyunca takvimde yer alacak olmasının, sektör ve İstanbul turizmi için önemli bir gelişme olduğunu belirten Bağlıkaya, yarış haftasında on binlerce yabancı ziyaretçinin İstanbul’u ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.

TURİZMİN CANLANMASINA TİTREYEN ETKİ

Bağlıkaya, çeşitli araştırmalara göre Formula 1 yarışlarını yerinde izlemek için seyahat edenlerin büyük bir kısmının yüksek gelir grubuna ait olduğunu belirtti. “Bu nedenle, yarışı izlemeye gelen ziyaretçilerin oluştuğu ekonomik potansiyel genel turizm harcamasının üzerinde bir etki yaratıyor. Bu tarz organizasyonlar, sadece yarış haftasında değil, sonrasında da ilgili destinasyonun turizm hareketliliğini artırıyor. Ülkemizin yeniden Formula 1 takvimine girmesi, uluslararası düzeydeki güvenin güçlü bir göstergesi.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkelerdeki tur operatörlerine yönelik “güvenli ülke Türkiye” imajı için gösterilen çabalara katkı sağlayacak bu gelişmenin öneminin altını çizen Bağlıkaya, seyahat acentelerinin İstanbul ve ülkenin en iyi şekilde tanıtımı için her zaman hazır olduğunu bildirdi.

ÜLKE İMAJINA KATKI SAĞLIYOR

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Formula 1’in İstanbul’a dönüşünün ülke imajı açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Öncel, “Formula 1, küresel alanda marka bir etkinliktir. Etkinliğin İstanbul’da düzenlenmesi, turizm, perakende ve ülke imajı açısından çok boyutlu bir fırsattır.” diyerek, “Bu tür organizasyonlar, ülkelerin tanıtımına güçlü katkı sağlarken, ekonomiye de olumlu yansıyor. Yarış haftası süresince oluşan turist hareketliliği, özellikle markalı perakende sektöründe önemli bir canlılık yaratıyor.” şeklinde konuştu.

Bu tür prestijli organizasyonların ülkelerin marka değerini yükseltici etkisi olduğuna dikkat çeken Öncel, İstanbul’un tekrar takvimde yer almasının, Türkiye’nin küresel etkinlikler için güvenilir ve cazip bir destinasyon olduğunun tescili anlamına geldiğini belirtti.

Öncel, bu tür organizasyonların kalıcı faydalar sağlayabilmesi için düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve etrafında güçlü bir ticari ekosistem oluşturulması gerektiğini, bu nedenle uzun vadeli ve planlı bir yaklaşımın büyük önem taşıdığını da ekledi.