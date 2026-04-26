Dursun Özbek’ten TFF’ye Yasin Kol Tepkisi

Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantının divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçilirken, etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve gündem maddeleri okunarak devam etti. Kulüp başkanı Dursun Özbek, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek’in odaklandığı meseleler arasında TFF yönetimi ile birlikte Fenerbahçe derbisini yönetecek olan hakem Yasin Kol da bulundu.

DURUSUN ÖZBEK’İN HAKEM ELEŞTİRİSİ

Dursun Özbek, “Yarın Ali Sami Yen’de çok önemli bir maça çıkacağız. İnanıyorum ki hocamız ve oyuncularımız bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılacak ve bizi 26. şampiyonluğa yaklaştıracaklar.” sözleriyle maça katılan oyunculara güvenini belirtti. Ayrıca, hakem Yasin Kol hakkında “FIFA kokartı olmayan, saha içindeki duruşu tartışmalı bir hakemi bu maça atayarak sinir uçlarımızla oynuyorlar. Bu hakem, bu derbiye göre bir hakem değil. FIFA kokartı yok. Diğer FIFA kokartlı hakemler dururken bu hakemin atanmasını Türkiye sorguluyor.” ifadesini kullandı.

GALATASARAY’IN YÜKSELİŞİNE TEPKİLER

Özbek, Galatasaray’a yönelik saldırıların üstesinden geldiklerini vurguladı. “Zannetmeyin ki bu ilk defa oluyor. Bundan önceki 3 şampiyonlukta bunun gibi birçok olayla karşılaştık hepsinin de üstesinden geldik. Galatasaray özellikle futbolda öyle bir seviyeye çıktı ki birçok mihrak Galatasaray’ın bu yükselişinden rahatsız.” dedi. Ayrıca bu başarıların kıskanıldığını ve kulübün hedef haline geldiğini belirtti. “Hep birlikte büyük emekler vererek elde ettiğimiz başarılar ne yazık ki sadece takdir edilmekle kalmamakta, aynı zamanda kıskanılmaktadır. Bu kıskançlık kulübümüzü de hedef haline getirmektedir. Bu durum artarak devam edecektir. Emin olun önümüzdeki sene bu seneden daha zor olacaktır.” ifadelerini kullandı.

YASİN KOL’UN ATANMASI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Yasin Kol’un atanmasının ardından kulübün sosyal medya hesabından Başkan Dursun Özbek imzalı yapılan açıklamada ise, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır.” denildi.