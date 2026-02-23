Bolu’da Çiğdemler Baharın Gelişini Müjdeliyor

bolu-da-cigdemler-baharin-gelisini-mujdeliyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam Köyü’nün ormanlık ve mera alanlarında açan çiğdemler, toprağın canlanmasıyla birlikte bölgeye göz alıcı bir güzellik katıyor. Kış mevsiminin son günlerinin yaşandığı bu günlerde, mor ve sarı tonlardaki çiğdemler doğada görsel bir şölen sunuyor.

DOĞASEVERLER YİNE DOĞA İLE BULUŞUYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine uygun şekilde seyrettiği ilçede, çiğdemlerin açması ile birlikte doğaseverlerin kırsal alanlara olan ilgisi artıyor. Baharın müjdecisi olarak görülen çiğdemler, Mudurnu’nun doğal yapısını zenginleştirirken, yerel halk için de yeni mevsimin başlangıcını simgeliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaşlı Hyen-Gyu Oh Rüya Gibi Başlangıç Yaptı

Beşiktaş'ın Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, üçüncü maçında da gol atarak başarılı bir başlangıç yaptı ve taraftarların ilgisini çekti.
Gündem

Caner Erkin 12 Maçta Dördüncü Kırmızı Kartını Gördü

Caner Erkin, eski takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Sakaryaspor'da toplam 12 maçta dördüncü kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Gündem

Orkun Kökçü: Beşiktaş’ta Gol Tutarıyla Şov Yaptı

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve son 7 resmi maçta 7 gol katkısı sağladı.
Gündem

Bakan Uraloğlu 5G Geçişi İle Hızlı İletişim Vadediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iletişimde 5G teknolojisine geçişin 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Gelişme, teknoloji alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gündem

CHP Kurultayı Davasında Üçüncü Duruşma Gerçekleşti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına dair ceza davasının duruşması 1 Nisan'a ertelendi; mahkeme dosyaları birleştirme kararı aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.