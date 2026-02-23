Bolu’da Çiğdemler Baharın Gelişini Müjdeliyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam Köyü’nün ormanlık ve mera alanlarında açan çiğdemler, toprağın canlanmasıyla birlikte bölgeye göz alıcı bir güzellik katıyor. Kış mevsiminin son günlerinin yaşandığı bu günlerde, mor ve sarı tonlardaki çiğdemler doğada görsel bir şölen sunuyor.

DOĞASEVERLER YİNE DOĞA İLE BULUŞUYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine uygun şekilde seyrettiği ilçede, çiğdemlerin açması ile birlikte doğaseverlerin kırsal alanlara olan ilgisi artıyor. Baharın müjdecisi olarak görülen çiğdemler, Mudurnu’nun doğal yapısını zenginleştirirken, yerel halk için de yeni mevsimin başlangıcını simgeliyor.