Bolu’da Feci Kaza: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

bolu-da-feci-kaza-bir-kadin-hayatini-kaybetti

BOLU’DA FELAKETLE SONUÇLANAN KAZA

Bolu’da meydana gelen trajik kaza, bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Akşam saat 20.00 civarında, Bolu-Mudurnu karayolunun Doğancı köyü mevkiinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Edinilen bilgilere göre, U.I. yönetimindeki 14 ABZ 439 plakalı araç, karanlıkta yola geçen ve kimliği tespit edilemeyen bir kadına çarptı.

ŞİDDETLİ ÇARPMA SONRASI MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alarak gerekli incelemeleri başlattı.

KADININ KİMLİĞİ HENÜZ BELİRSİZ

Üzerinden kimlik belgeleri çıkmayan kadının cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi işlemlerinin yapılması için hastane morguna götürüldü. Yetkililer, hayatını kaybeden kadının kimliğini belirlemek için bölgede kayıp ilanlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini araştırmaya başladı. Ayrıca kazaya karışan aracın sürücüsü U.I., polis tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma ise hala devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Ülke Genelinde Uygulanıyor

Ticaret Bakanlığı, devreye aldığı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" ile artık satılık taşınmaz ilanlarını da doğrulamaya başladı. Uygulama ülke genelinde hayata geçirildi.
Gündem

İznik Gölü’nde Çekilme Riskine Dikkat Çekildi

İznik Gölü'nde yaşanan su seviyesindeki düşüş, son yağışlara rağmen devam ediyor; bu durum bölgedeki çiftçileri ve esnafı endişelendiriyor.
Gündem

Rusya’dan Navalnıy İddialarına Sert Tepki Geldi

Rusya, muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın zehirli ok kurbağalarının toksiniyle öldüğü iddialarını, Batı'nın dikkatini başka yöne çekme çabası olarak değerlendirdi.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya’da Temaslarda Bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret ederek ikili ilişkileri güçlendirecek ve Gazze'deki ateşkesin gelişimini görüşecek.
Gündem

Fenerbahçe Şampiyonluk İddiasını Sürdürdü: Aktürkoğlu Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe, Süper Lig'deki 22. haftada Trabzonspor'u 3-2 yenerek liderlik mücadelesine devam etti. Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonrası Galatasaray demesi ise sosyal medyada dikkat çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.