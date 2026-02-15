Bolu’da Feci Kaza: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

BOLU’DA FELAKETLE SONUÇLANAN KAZA

Bolu’da meydana gelen trajik kaza, bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Akşam saat 20.00 civarında, Bolu-Mudurnu karayolunun Doğancı köyü mevkiinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Edinilen bilgilere göre, U.I. yönetimindeki 14 ABZ 439 plakalı araç, karanlıkta yola geçen ve kimliği tespit edilemeyen bir kadına çarptı.

ŞİDDETLİ ÇARPMA SONRASI MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alarak gerekli incelemeleri başlattı.

KADININ KİMLİĞİ HENÜZ BELİRSİZ

Üzerinden kimlik belgeleri çıkmayan kadının cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi işlemlerinin yapılması için hastane morguna götürüldü. Yetkililer, hayatını kaybeden kadının kimliğini belirlemek için bölgede kayıp ilanlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini araştırmaya başladı. Ayrıca kazaya karışan aracın sürücüsü U.I., polis tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma ise hala devam ediyor.