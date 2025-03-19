Bolu’da Okullar Tatil Mi? Son Durum

YAĞIŞLAR EĞİTİMİ ETKİLEYEBİLİR

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, okulların tatil olup olmayacağı hakkında soru işaretleri oluşturuyor. Bolu’da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bolu Valiliğinden, “20 Mart Perşembe günü ile ilgili tatil duyurusu gelmedi” ifadesi kullanıldı.

KAHRAMANMARAŞ’DA KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ

Meteorolojik değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da ve 20 Mart 2025 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Elazığ’da kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmayı gerektiriyor.

İÇ KESİMLERDE RÜZGAR VE FIRTINA

17 Mart 2025 Pazartesi öğle saatlerinden sonra İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olacak güney ve güneybatıdan gelen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90-90 km/saat) beklendiğinden dikkatli olunmalı. Bu rüzgarlarla birlikte ulaşımda aksaklıklar, çatı uçması, ve toz savrulması gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz’in batısında, 20 Mart 2025 Perşembe öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz’de de aynı gün öğle saatlerinden itibaren benzer bir fırtına durumu söz konusu.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON

Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk hava akımının, batı ve iç kesimlerde zirai don olaylarına yol açacağı belirtiliyor. 20 Mart 2025 Perşembe gecesi ve Cuma günleri beklenen zirai donun orta kuvvette olacağı, yer yer güçlü etkiler gösterebileceği ifade ediliyor. Tarım sektörü ile uğraşan vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmelidir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

20 Mart 2025 Perşembe öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey yönlerden geliyor olacak. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise rüzgar 70-90 km/saat seviyesine kadar çıkabilir. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar, çatı uçması ve zehirlenme vakalarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.