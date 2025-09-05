Gündem

Trabzon’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi

trabzon-da-elektrik-akimina-kapilan-isci

İŞ KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon’un Araklı ilçesinde bulunan Taştepe Mahallesi’nde, inşaatta sıva ustası olarak görev yapan Erhan Deniz, merdivenin elektrik hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Durumu fark edenlerin ihbarıyla birlikte, olay yerine sağlık ekibi yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

25 yaşındaki işçinin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay ile ilgili olarak gerekli soruşturma süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Okullar 10’da Açılacak

İstanbul'da okullar, Bakan Tekin'in açıklamasına göre, Pazartesi günü 10:00'da başlayacak. Bu düzenlemeyle okul saatlerinde değişiklik yapıldı.
Gündem

Mercedes-Benz, LG İle Anlaştı

Mercedes-Benz, gelecekteki elektrikli araçları için 107 GWh kapasiteli bataryalar üretmek üzere LG Energy Solution ile 9,3 milyar euro değerinde bir anlaşma imzaladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.