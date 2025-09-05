Trabzon’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi

İŞ KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon’un Araklı ilçesinde bulunan Taştepe Mahallesi’nde, inşaatta sıva ustası olarak görev yapan Erhan Deniz, merdivenin elektrik hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Durumu fark edenlerin ihbarıyla birlikte, olay yerine sağlık ekibi yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

25 yaşındaki işçinin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay ile ilgili olarak gerekli soruşturma süreci başlatıldı.