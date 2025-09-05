Skandal, FARE Isırıklarıyla İki Bebek Öldü

GÜVENLİK KAMERALARINDAKİ SKANDAL

Güvenlik kameralarının detaylı incelenmesi sonucunda bir skandal ortaya çıktı. Görüntülerde bir farenin tıbbi ekipmanların üzerinden atlayarak bebek yataklarının arasında dolaştığı açıkça gözlemlendi. Olaydan sonra bebekler farklı birimlere nakledildi, ancak yaşanan ihmal maalesef ciddi bir faciayla sonuçlandı.

BEBEKLERİN KAYBI

İlk bebek 31 Ağustos gecesinde hayatını kaybederken, ikinci bebek ise yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Her iki bebeğin de çeşitli sağlık problemleri nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi.

BAŞHEKİMİN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI

India Today’e göre, bebeklerden birinde parmaklarda, diğerinde ise baş ve omuz bölgelerinde fare ısırıkları belirlendi. Ancak hastanenin başhekimi Dr. Ashok Yadav, ölümlerin doğum komplikasyonlarından kaynaklandığını iddia etti. Ayrıca, ebeveynlerin tedavi sürecinde yeterince gözlem sağlamadıklarını belirtti.

Hijyenik eksiklikler ve zincirleme ihmal göz önünde bulundurularak, olayın ardından iki hemşirenin görevden uzaklaştırıldığı ve bir baş hemşirenin görevden alındığı açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan trajik olayın ardından sağlık otoriteleri, geniş kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu. Sorumluların belirlenmesi ve ihmal durumu hakkında detaylı çalışmalar sürdürülüyor.