Bolu Dağı Geçişinde Yeniden Kar Yağışı Etkili Oluyor

bolu-dagi-gecisinde-yeniden-kar-yagisi-etkili-oluyor

İSTANBUL-ANKARA KARAYOLUNDA YENİDEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun dağ geçişlerinde kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Önceki gün etkisini yitiren yağış, bu akşam saatlerinde yeniden başladı.

Bölgedeki yeşil alanlar ve yol kenarları, yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri, yol boyunca ulaşımın aksamaması ve buzlanma riski ile karşılaşılmaması amacıyla kar küreme ve tuzlama faaliyetleri yürütüyor.

SÜRÜCÜLER UYARILIYOR

Trafik ekipleri, sürücülere kış lastiği olmadan yola çıkmamaları ve yakın takip ile aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sakarya ve İstanbul’da Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

Sakarya ve İstanbul'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

Jandarmadan Yasadışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı

Batman'da yasadışı bahis operasyonunda 8 şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Jandarma, konuyla ilgili mücadelesini sürdürüyor.
Gündem

Iğdır’da Kontrolden Çıkan Araç Devrildi: 2 Yaralı

Iğdır'da gerçekleşen trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem

Gazipaşa’da Motosiklet Devrildi: 1 Kişi Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaralının durumu hakkında bilgi verilmedi.
Gündem

Adıyaman’da Otomobil Alev Aldı, Yangına Müdahale Edildi

Adıyaman’da hareket halindeki bir araç, aniden alev alarak yandı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.