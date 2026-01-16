Bolu Dağı Geçişinde Yeniden Kar Yağışı Etkili Oluyor

İSTANBUL-ANKARA KARAYOLUNDA YENİDEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun dağ geçişlerinde kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Önceki gün etkisini yitiren yağış, bu akşam saatlerinde yeniden başladı.

Bölgedeki yeşil alanlar ve yol kenarları, yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri, yol boyunca ulaşımın aksamaması ve buzlanma riski ile karşılaşılmaması amacıyla kar küreme ve tuzlama faaliyetleri yürütüyor.

SÜRÜCÜLER UYARILIYOR

Trafik ekipleri, sürücülere kış lastiği olmadan yola çıkmamaları ve yakın takip ile aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.