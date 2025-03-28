Bolu Dağı’nda Bayram Trafiği Yoğunlaştı

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Ramazan Bayramı’na az süre kaldı ve bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen bazı kişiler yola çıkmaya başladı.

YOĞUNLUK GÖZLEMLENİYOR

Sürücülerin hedeflerine doğru hareket etmeleriyle birlikte, otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampalarında akıcı bir yoğunluk oluşuyor.

ULAŞIMDA AĞIRLIKLAR ÖNLEM ALINIYOR

Güzergâhta görev yapan jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli çalışmaları yapıyor.

TRAFİKTE ARTIŞ BEKLENİYOR

Yetkililer, günün akşam saatleri ve yarın trafiğin daha da artacağını belirtiyor. Ayrıca Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ulaşım düzenli bir şekilde devam ediyor.