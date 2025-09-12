Bolu Kartalkaya Yangınında 14.6 Saniye Görüşme

KARTAL HOTELE AİT YANGIN DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen olayda 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri ve yöneticileri ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye yetkilileri hakkında toplam 1998’er yıl hapis cezası talep ediliyor. İddianamede suçlamalar arasında “Olası kastla öldürme” ve “Olası kastla kasten yaralama” yer alıyor.

İLK DURUŞMA VE KARARLAR

Dava, 7 Temmuz’da başladı. Mahkeme, tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver’in yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. Diğer taraftan, tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar’ın tutuklanmasına hükmedildi. Ayrıca, otelde kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve diğer tutuksuz sanıklar için ev hapsinin devamına karar verilerek tutuklu sanıkların durumu da sürdürüldü. Duruşma bir sonraki tarihe, 22 Eylül’e ertelendi.

İŞ GÜVENLİĞİ GRUBU VE YAZIŞMALAR

Yangından sadece 3 gün sonra, tutuklu sanıklardan Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir, “İş güvenlik acil yapılacak durumlar” adında bir Whatsapp grubu kurmuş. Bu grupta, otelin sahiplerinden Halit Ergül’ün tutuklu kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, çalışanlara talimatlar vermiş. Ayrıca, Zeki Yılmaz’ın otel yetkililerine müşterilerden önce yangın hakkında bilgi verdiği telefon kayıtları ile ispatlandı.

OTEL MÜDÜRÜNÜN ACİL UYARISI

Zeki Yılmaz’ın telefon dökümlerinde, 21 Ocak’ta saat 03.30’da otel yetkilileri ile yaptığı kısa görüşme kaydedilmiş. Yılmaz, “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen” diyerek durumun ciddiyetini vurgulamış. Bu konuşma, dava dosyasına kanıt olarak geçiyor.