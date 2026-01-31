Bolvadin’de Takla Atan Otomobilde Üç Yaralı

Kaza, Bolvadin ilçesine yakın bir bölgede gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, A.G. yönetimindeki 80 AFG 579 plakalı otomobil, sürücüsünün nedeninin henüz tespit edilemediği bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki refüje çarparak takla attı.

KAZADA YARALILAR BULUNUYOR

Kaza sonucunda sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan A.G.A. ve Z.F.A. yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan A.G.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu aktarılırken, diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatıldı. Kazanın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameraları da incelenerek, kazanın kesin sebebi araştırılıyor.

