Boran Kuzum Diziden Son Anda Ayrıldı

DİZİDEN ÇIKARILMA GEREKÇESİ

TRT’nin tabii dijital platformu için hazırlanan Bir Ruh Macerası dizisinde yer alan oyuncu Boran Kuzum, çekimlerin başlamasına bir gün kala projeden çıkarıldı. Çıkarılma gerekçesi olarak “gündem” belirtildi. Bu kararın, Kuzum’un son dönemde sosyal medyada boykot çağrılarına destek veren paylaşımlar yapmasıyla bağlantılı olduğu iddiaları öne çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, TRT yönetimi, Kuzum’a projede onunla çalışılamayacağını bildirdi. Oyuncunun, CHP’nin başlattığı boykot hareketine sosyal medya üzerinden destek verdiği ve daha sonra bu paylaşımı sildiği ifade edildi. Ayrıca, Kuzum’un, TRT’nin Teşkilat dizisinden boykot çağrısı nedeniyle çıkarılan Aybüke Pusat’a “Canım, güzel insan” notuyla destek mesajı yolladığı da belirtildi.

DİZİNİN KONUSU VE KADROSU

Bir Ruh Macerası dizisi, Türk sinemasının ilk kadın senaristlerinden Ayşe Şasa’nın hayatını ele alıyor. Kuzum’un, Şasa’nın ilk eşi olan yönetmen Atıf Yılmaz’ı canlandırması bekleniyordu. Yapımda Deniz Baysal, Osman Sonant, Zafer Algöz ve Saadet Işıl Aksoy gibi isimler yer alıyordu. Dizinin çekimlerinin yarın başlaması planlanıyordu, fakat Kuzum, çekimlerden sadece bir gün önce kadrodan çıkartıldı.

Kuzum’un sosyal medyada son dönemlerde gençlerin yanında durduğunu düşündüren paylaşımlar yapması ve Pusat’a destek vermesi üzerindeki etkiler, TRT’nin kararını eleştiren iddiaları artırdı. Bu gelişme, Pusat’ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından TRT’nin boykot çağrılarına olan tutumunu yeniden gündeme getirdi.