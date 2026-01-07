Borçlu Esnafa Sağlık Hizmeti Erişimi Uzatıldı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olan milyonlarca kişi için devlet hastanelerinden sağlık hizmeti alma imkânı, 31 Aralık 2025 itibarıyla sona ermişti. Ancak, borç sahiplerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak tanıyan geçici düzenleme yenilendi. Artık prim borcu olanlar, devlet ve üniversite hastanelerinde muayene olabilecek ve reçeteli ilaçlarını temin edebilecek.

SÜRE UZATILDI

7 Ocak’ta Resmî Gazete’de yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu düzenlemenin süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Böylelikle, GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanma fırsatını elde ediyor.

GSS BORCU AFFI

24 Aralık’ta TBMM’de kabul edilen 11. Yargı Paketi kapsamında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici bir madde eklendi. Bu madde ile 1 Ocak 2016 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri, gecikme cezası ve zammı gibi borçların tahsilinden feragat edildi. Böylece bu tarih öncesindeki borçlar silinmiş oldu ve düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ORAN DEĞİŞTİ

Asgari ücret, 2026 yılı için net 28 bin 75,50 TL ve brüt 33 bin 30 TL olarak yüzde 27 oranında artırıldı. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan GSS prim oranı, yüzde 3’ten yüzde 6’ya yükseldi. Bu durum, 2025’de 780 TL olan aylık GSS priminin 1560 TL’ye çıkmasına yol açtı. 1 Ocak 2026 tarihinde uygulanması beklenen yeni asgari ücretle birlikte, güncel prim tutarı aylık olarak 1981 TL olarak belirlendi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI

GSS, Türkiye’de yaşayan ve 1 Ocak 2012 tarihinden bu yana herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan geniş bir kesimi kapsamaktadır. Türkiye’de bir kişi işsiz veya eğitim görmüyorsa, GSS’ye tabi sayılıyor. Mevzuata göre Bağ-Kur’lular ve GSS prim ödeme yükümlülüğü olanların, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için başvuru tarihinde 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. Borçları 60 günü aşanlar, yapılandırma işlemi yapılmadığı takdirde sağlık hizmeti alamıyor. Ancak, tecil ve taksitlendirme işlemleri devam edenler bu kuralın dışında tutuluyor.