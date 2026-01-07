Borçlu Esnafa Sağlık Hizmeti Erişimi Uzatıldı

borclu-esnafa-saglik-hizmeti-erisimi-uzatildi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olan milyonlarca kişi için devlet hastanelerinden sağlık hizmeti alma imkânı, 31 Aralık 2025 itibarıyla sona ermişti. Ancak, borç sahiplerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak tanıyan geçici düzenleme yenilendi. Artık prim borcu olanlar, devlet ve üniversite hastanelerinde muayene olabilecek ve reçeteli ilaçlarını temin edebilecek.

SÜRE UZATILDI

7 Ocak’ta Resmî Gazete’de yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu düzenlemenin süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Böylelikle, GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanma fırsatını elde ediyor.

GSS BORCU AFFI

24 Aralık’ta TBMM’de kabul edilen 11. Yargı Paketi kapsamında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici bir madde eklendi. Bu madde ile 1 Ocak 2016 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri, gecikme cezası ve zammı gibi borçların tahsilinden feragat edildi. Böylece bu tarih öncesindeki borçlar silinmiş oldu ve düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ORAN DEĞİŞTİ

Asgari ücret, 2026 yılı için net 28 bin 75,50 TL ve brüt 33 bin 30 TL olarak yüzde 27 oranında artırıldı. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan GSS prim oranı, yüzde 3’ten yüzde 6’ya yükseldi. Bu durum, 2025’de 780 TL olan aylık GSS priminin 1560 TL’ye çıkmasına yol açtı. 1 Ocak 2026 tarihinde uygulanması beklenen yeni asgari ücretle birlikte, güncel prim tutarı aylık olarak 1981 TL olarak belirlendi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI

GSS, Türkiye’de yaşayan ve 1 Ocak 2012 tarihinden bu yana herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan geniş bir kesimi kapsamaktadır. Türkiye’de bir kişi işsiz veya eğitim görmüyorsa, GSS’ye tabi sayılıyor. Mevzuata göre Bağ-Kur’lular ve GSS prim ödeme yükümlülüğü olanların, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için başvuru tarihinde 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. Borçları 60 günü aşanlar, yapılandırma işlemi yapılmadığı takdirde sağlık hizmeti alamıyor. Ancak, tecil ve taksitlendirme işlemleri devam edenler bu kuralın dışında tutuluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump Ve Petro Uyuşturucu Sorununu Görüştü

ABD ve Kolombiya liderleri, uyuşturucu sorununu ele almak üzere bir araya geldi. İki ülke dışişleri bakanlıkları arasında Washington’da görüşmeler düzenlenecek.
Gündem

Fas’ta 773 Bin Yıllık İnsan Fosilleri Bulundu

Fas'taki Kazablanka yakınlarında bulunan 773 bin yıllık insan fosilleri, insan evrimi hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Bu keşif, bilim dünyasında heyecan yarattı.
Gündem

Ahmet Hakan’dan Hasan Ufuk Çakır Değerlendirmesi

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın CHP'den AK Parti'ye geçiş süreci, Ahmet Hakan tarafından Hürriyet gazetesindeki köşesinde gündeme getirildi.
Gündem

Fenerbahçe Guendouzi İçin Lazio İle Anlaştı

Fenerbahçe, İtalyan basınından gelen haberlere göre, Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi Lazio ile anlaşarak kadrosuna katmayı başardı.
Gündem

Kuşadası’nda Belediyeler Arasında Gerginlik Yükseldi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında, bir alanda yapılan çalışmalar nedeniyle gerginlik yaşandı. Büyükşehir ekipleri, uygulamayı durdurma çabasında bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.