Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Gözaltına Alındı

Bornova Belediyesi’nin başkanı Ömer Ekşi, ‘Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

BELEDİYEDE YENİ GELİŞMELER

Devam eden Uşak Belediyesi’ne yönelik soruşturmalarda dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Özkan Yalım’ın belediye başkanlığından uzaklaştırılması süreciyle ilişkili olduğu iddia edilen bir şahsın, Bornova Belediyesi kadrosunda istihdam edildiği ve işe gitmemesine rağmen maaş aldığı öne sürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, CHP’li Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Görev Yapmayan Çalışan Tespit Edildi

BELEDİYEDE DOLANDIRICILIK İDDİALARI

22 Eylül 2025 tarihinde şüpheli A.A.’nın Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu ancak işe gitmediği belirlendi. Söz konusu durum, SGK uzmanlık raporuyla doğrulandı. Bu bağlamda, Ekşi ile birlikte A.A., Bornova Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürü P.K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü V.İ.A. şüpheli olarak belirlenerek gözaltına alındı.

KİMDİR ÖMER EKŞİ?

3 Haziran 1986 doğumlu Ekşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği bursundan mezuniyetinin ardından, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Hukuku Bölümü ile Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanlarında yüksek lisans eğitimine devam etti. Ekşi, siyaset hayatına 2005 yılında CHP Bornova Gençlik Kolları’nda adım attı.

2005-2006 yılları arasında CHP Bornova Gençlik Kolları Saymanlığı, 2006-2007 yıllarında CHP İzmir İl Gençlik Kolları Sekreterliği ve 2007-2010 yılları arasında CHP Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı gibi önemli görevleri üstlenen Ekşi, 2012 yılında CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı’na adaylığını koydu.

2009-2014 yılları arasında Bornova Belediyesi Gençlik Meclisi, 2014-2019 yılları arasında ise Bornova Belediyesi Kent Konseyi’nde yöneticilik yaparak kariyerine devam etti. Ekşi, 2024 seçimlerinde Bornova Belediye Başkanı olarak seçildi.