Borsa İstanbul’da Açığa Satış İşlemleri Yasaklandı

Merkez Bankası’nın Duyurusu: Döviz İşlemlerine Yeni Dönem

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, “Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.” Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine de geçici bir süreyle ara verileceği ifade edildi. Benzer bir karar, 20 Mart 2025 tarihinde de alınmıştı.

BORSADA ÖNEMLİ TEDBİRLER

Sermaye Piyasası Kurulu, bölgede yaşanan jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına olası etkilerini sınırlandırmak amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “2 Mart tarihinden 6 Mart tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

EMİR/İŞLEM ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Borsa İstanbul AŞ, Pay Piyasası’nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1’den 3:1’e düşürdüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, “Borsamız Yönetim Kurulunun 1 Mart tarihli kararıyla Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1’den 3:1’e düşürülmüştür.” denildi.

DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ NEDİR?

Vadeli döviz alım-satım işlemleri, bir para biriminin diğer bir para birimi karşısında önceden belirlenmiş bir vade sonunda gelecekteki değerinin üzerinde anlaşılan fiyattan alım veya satım yükümlülüğü getiren bir türev üründür. Bankalar, TCMB’den sağladıkları vadeli döviz uzun pozisyonlarını tezgâh-üstü piyasalarda reel sektöre veya yurtdışı piyasalarda satış yönünde devredebilir. Bu şekilde ürün, yurtiçi finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar karşısında hedge davranışının piyasa oynaklığı üzerindeki etkisini dengeleyebilecek bir katkı sağlayabilir. İlgili ürünün, döviz kurlarındaki oynaklıkları azaltarak mevcut politikalara destek olabileceği ve fiyat istikrarına katkı vereceği değerlendirilmektedir.

