Rusya’dan Google’a 16 Milyar Ruble Ceza

FARKLI ÜLKELERDE SOSYAL MEDYA CEZALARI

Dünya genelinde sosyal medya platformlarına ve arama motorlarına yönelik çeşitli yaptırımlar uygulanabiliyor. Rusya’da Google, son olarak 25 Şubat’ta Google Play aracılığıyla VPN hizmetlerine erişim sağladığı için 22 milyon ruble para cezasına çarptırıldı. Önceki para cezalarını ödemediği gerekçesiyle yasaları ihlal ettiğine karar veren mahkeme, Google’a 16 milyar ruble (yaklaşık 206 milyon dolar) daha ceza verdi. Böylece Google’a kesilen toplam ceza miktarı 16 milyar 22 milyon rubleye ulaştı.

RUSYA’DA YASAKLI İÇERİKLER SORUNU SÜREĞELİK GÖSTERİYOR

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova’da gerçekleştirildi. Şirketin, yasaklı içerikleri kaldırmadığı, Rusya’daki kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği ve başka ihlaller sebebiyle bir dizi para cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

